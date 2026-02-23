Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
Известный топ-менеджер покинул украинский клуб, в котором работал 30 лет

Андрей Стеценко больше не имеет никакого отношения к легендарному «Днепру»

fcdnipro.com

59-летний украинский футбольный функционер Андрей Стеценко покинул пост генерального директора «Днепра», на котором провел последние 30 лет.

По информации источника, который ссылается на публичные данные реестров, Стеценко завершил работу в «Днепре» еще 10 февраля.

Отмечается, что «Днепру» до сих пор приходят некоторые деньги по прежним трансферам, однако теперь они поступают не на счета клуба, а напрямую в УАФ.

Примечательно, что Андрей Стеценко продолжает оставаться совладельцем (ему принадлежат 50% акций) ООО «Детская Академия Футбола «Днепр», которая является юридическим владельцем прав на легендарную эмблему ортодоксального «Днепра» с белой ладьей.

Ранее Стеценко рассказывал, за что его хотели уволить из «Днепра».

