Стеценко рассказал, за что его хотели уволить из Днепра

Бразильский защитник Эжидио перешел в «Днепр» в январе 2015 года. Бразилец сразу стал основным игроком команды, сыграв четыре матча в Лиге Европы и один в чемпионате. Однако уже в конце марта разорвал контракт с клубом из-за невыплаты зароботной платы.

«Эжидио? Меня тогда уволить хотели. Были большие эмоции у меня. Посчитали, что я виноват в этом. Пришел Эжидио, подписал контракт с клубом. Ему три месяца не платили деньги. Ни одной зарплаты не получил. В январе он подписал контракт – и январь пролет, февраль пролет, март -пролет. А в апреле он уехал. Нанял адвокатов через своего агента, расторг контракт и уехал.

После того, как он разорвал контракт, ему всю задолженность выплатили. Уже вдогонку», – рассказал Стеценко на ютуб-канале Футбольна Хата.

Отметим, что в «Днепре» в то время была практика, что футболисты получали зарплату с задержкой в несколько месяцев.

Ранее Стеценко рассказал, с какими игроками у Евгения Кучеревского были сентиментальные отношения.