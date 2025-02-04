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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:12 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:18
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Стеценко рассказал, за что его хотели уволить из Днепра

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о «кейсе Эжидио»

04 февраля 2025, 15:12 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:18
350
0
Стеценко рассказал, за что его хотели уволить из Днепра
ФК Днепр. Эжидио

Бразильский защитник Эжидио перешел в «Днепр» в январе 2015 года. Бразилец сразу стал основным игроком команды, сыграв четыре матча в Лиге Европы и один в чемпионате. Однако уже в конце марта разорвал контракт с клубом из-за невыплаты зароботной платы.

«Эжидио? Меня тогда уволить хотели. Были большие эмоции у меня. Посчитали, что я виноват в этом. Пришел Эжидио, подписал контракт с клубом. Ему три месяца не платили деньги. Ни одной зарплаты не получил. В январе он подписал контракт – и январь пролет, февраль пролет, март -пролет. А в апреле он уехал. Нанял адвокатов через своего агента, расторг контракт и уехал.

После того, как он разорвал контракт, ему всю задолженность выплатили. Уже вдогонку», – рассказал Стеценко на ютуб-канале Футбольна Хата.

Отметим, что в «Днепре» в то время была практика, что футболисты получали зарплату с задержкой в несколько месяцев.

Ранее Стеценко рассказал, с какими игроками у Евгения Кучеревского были сентиментальные отношения.

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Эжидио Днепр Андрей Стеценко
Сергей Цыба Источник: Футбольна Хата
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