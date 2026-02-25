Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф Сабо рассказал, на каком месте закончат УПЛ Шахтер и Динамо
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 21:38 |
Йожеф Сабо рассказал, на каком месте закончат УПЛ Шахтер и Динамо

Бывший тренер считает, что «горняки» станут чемпионами

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо спрогнозировал места «Шахтера» и «Динамо» в финальной турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2025/26.

«Чемпионом будет «Шахтер». Хорошая команда, хороший подбор игроков. А киевское «Динамо» займет 3 или 4 место», – заявил Йожеф Сабо.

Сейчас «Шахтер» идет вторым в УПЛ, имея в активе 38 очков, у киевлян на девять баллов меньше и четвертая позиция.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

