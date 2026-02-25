Украина. Премьер лига25 февраля 2026, 21:38 |
Йожеф Сабо рассказал, на каком месте закончат УПЛ Шахтер и Динамо
Бывший тренер считает, что «горняки» станут чемпионами
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо спрогнозировал места «Шахтера» и «Динамо» в финальной турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2025/26.
«Чемпионом будет «Шахтер». Хорошая команда, хороший подбор игроков. А киевское «Динамо» займет 3 или 4 место», – заявил Йожеф Сабо.
Сейчас «Шахтер» идет вторым в УПЛ, имея в активе 38 очков, у киевлян на девять баллов меньше и четвертая позиция.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
