Агасси вручил кубок Фонсеке. Первый трофей парного розряда в Рио для Жоау

23 февраля 2026, 15:17 | Обновлено 23 февраля 2026, 15:22
Жоау Фонсека завоевал первый парный титул на турнире в Рио вместе с Марселом Мело

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека, Марсело Мело и Андре Агасси

22 февраля бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 38) вместе со своим соотечественником, бывшей первой ракеткой в парном разряде Марсело Мело, завоевал парный трофей на турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

В финальном матче Фонсека и Мело одолели Константина Францена и Робина Хаасе со счетом 4:6, 6:3, [10:8].

Путь к трофею:

  • 1/8 финала: Жоау Фонсека / Марсело Мело – Роман Андрес Бурручага / Андреа Пеллегрино – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Жоау Фонсека / Марсело Мело – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:4, 6:0
  • Полуфинал: Жоау Фонсека / Марсело Мело – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – 6:2, 2:6, [13:11]
  • Финал: Жоау Фонсека / Марсело Мело – Константин Францен /Р обин Хаасе – 4:6, 6:3, [10:8]

Фонсека и Мело получили wild card от организаторов турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Для Жоау этот трофей стал первым в парном разряде на уровне Тура.

Двое бразильцев удостоились чести получить трофей из рук Андре Агасси.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Финал

Жоау Фонсека (Бразилія) / Марсело Мело (Бразилія) – Константин Францен (Німеччина) / Робин Хаасе (Нідерланди) – 4:6, 6:3, [10:8]

