Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 марта 2026, 07:00
К динамовцам после чемпионата мира может приехать легенда футбола

Лука Модрич может переехать доигрывать в Загреб

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Милана» Лука Модрич может вернуться в «Динамо» Загреб после выступления за сборную Хорватии по футболу на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сорокалетний полузащитник начинал профессиональную карьеру именно в загребском клубе. Сообщается, что одним из кумиров Модрича был президент «Динамо» Звонимир Бобан.

В то же время возвращение в Хорватию пока не решено окончательно. У «Милана» есть опция продления контракта с футболистом еще на один сезон, однако он активирует ее только в том случае, если сам Модрич захочет остаться. Также не исключено, что полузащитник может принять решение завершить профессиональную карьеру.

Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
