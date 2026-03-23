К динамовцам после чемпионата мира может приехать легенда футбола
Лука Модрич может переехать доигрывать в Загреб
Полузащитник «Милана» Лука Модрич может вернуться в «Динамо» Загреб после выступления за сборную Хорватии по футболу на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сорокалетний полузащитник начинал профессиональную карьеру именно в загребском клубе. Сообщается, что одним из кумиров Модрича был президент «Динамо» Звонимир Бобан.
В то же время возвращение в Хорватию пока не решено окончательно. У «Милана» есть опция продления контракта с футболистом еще на один сезон, однако он активирует ее только в том случае, если сам Модрич захочет остаться. Также не исключено, что полузащитник может принять решение завершить профессиональную карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
