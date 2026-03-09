Андрей ШЕВЧЕНКО: «Он останется, потому что не является обузой»

Легенда «Милана» Андрей Шевченко высказался в поддержку лидера «Милана» Луки Модрича.

«Модрич остался, потому что в нем есть огонь. Также потому, что, несмотря на свою харизму, он не является обузой: он помогает и всегда умеет быть доступным, не ожидая ничего взамен. У него необыкновенный сезон, мы все знаем о его замечательных качествах. Мне выпала возможность сыграть против него: его способ интерпретации игры впечатляет, его работа как спортсмена выходит за рамки футболиста. А еще он фантастический человек, хороший человек.

Я вижу, как он играет против любой команды, всегда демонстрируя то же качество, ту же амбицию. За ним следуют со смирением, без криков. Он играет с интенсивностью и самопожертвованием, с командным духом. Я рад, что он в Милане, потому что это обогащает его карьеру, играть за Милан всегда особенно. И я рад за болельщиков «россонери», потому что они этого заслуживают. Он создает мощный имидж для молодых игроков и, конечно, для своих товарищей по команде, которые склонны отождествлять себя с ним и следовать за ним», – сказал Шевченко.