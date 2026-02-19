Модрич может остаться в Европе еще на один сезон
Хорват может продлить соглашение с «Миланом»
Хорватский полузащитник Лука Модрич может продлить свой контракт с «Миланом». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство итальянского гранда убеждено, что оно близко к продлению соглашения с 40-летним футболистом еще на один сезон. Действующий контракт истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне на счету Луки Модрича 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее «Милан» вырвал ничью в игре с «Комо».
