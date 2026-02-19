Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич может остаться в Европе еще на один сезон
Италия
19 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:05
617
0

Модрич может остаться в Европе еще на один сезон

Хорват может продлить соглашение с «Миланом»

19 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:05
617
0
Модрич может остаться в Европе еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник Лука Модрич может продлить свой контракт с «Миланом». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского гранда убеждено, что оно близко к продлению соглашения с 40-летним футболистом еще на один сезон. Действующий контракт истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне на счету Луки Модрича 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее «Милан» вырвал ничью в игре с «Комо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с лидером. Получил рекордную зарплату
Третий раз в истории клуба. Милан не проигрывает 24 матча подряд в Серии А
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Лука Модрич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato.it
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
Футбол | 19 февраля 2026, 12:59 11
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ

Виталий Кулыба сравнил методы работы Александра Шовковского и Игоря Костюка

Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию
Футбол | 18 февраля 2026, 17:47 6
Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию
Маркевич нашел идеальный клуб для Забарного. Придется покинуть Францию

Именитый тренер уверен, что защитнику сборной Украины необходимо вернуться в чемпионат Англии

Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбол | 19.02.2026, 07:22
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Хоккей на Олимпиаде. Стали известны полуфинальные пары
Хоккей | 19.02.2026, 08:15
Хоккей на Олимпиаде. Стали известны полуфинальные пары
Хоккей на Олимпиаде. Стали известны полуфинальные пары
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Футбол | 19.02.2026, 17:00
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
19.02.2026, 09:20 3
Олимпийские игры
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 3
Бокс
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 09:39 4
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 121
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
18.02.2026, 01:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем