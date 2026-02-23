Бывший 15-й номер мирового рейтинга выиграл первый трофей с лета 2024 года
Себастьян Корда стал чемпионом турнира АТР 250 в Делрей-Бич, одолев в финале Томми Пола
Американский теннисист Себастьян Корда (АТР 50) завоевал трофей на хардовом турнире АТР 250 в Делрей-Бич, США.
В финале американец, который в свое время занимался 15-е место в мировом рейтинге, в двух сетах переиграл своего соотечественника и пятого сеяного Томми Пола (АТР 24) за 1 час и 23 минуты.
ATP 250 Делрей-Бич. Хард. Финал
Томми Пол (США) [5] – Себастьян Корда (США) – 4:6, 3:6
Корда провел седьмое очное противостояние против Пола и одержал пятую победу.
Помимо Пола, Себастьян на пути к триумфу также выиграл у Маккенз Макдональда, Алекса Микельсена, Каспера Рууда и Флавио Коболли.
Для Корды этот трофей стал третьим в карьере (10 финалов) и первым с лета 2024 года, когда он выиграл пятисотник в Вашингтоне.
Видеообзор матча
Фото с матча и церемония награждения
