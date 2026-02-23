Аргентинец завоевал дебютный трофей в 26 лет, выиграв турнир АТР 500 в Рио

26-летний аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри (АТР 51) стал победителем грунтового турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В финале аргентинец в трех сетаз переиграл представителя Чили Алехандро Табило (АТР 68) за 3 часа и 6 минут.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал

Алехандро Табило (Чили) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) [8] – 6:3, 6:7 (3:7), 4:6

Во второй партии Этчеверри отыгрался с 1:3, а также ушел с двух скрытых матчболов в девятом гейме на подаче.

Томас Мартин провел четвертый финал на уровне Тура (все на грунте) и завоевал первый трофей в карьере.

Помимо Табило, Этчеверри в Рио также одолел Франсиско Комесанью, Вилюса Гаубаса, Жайме Фарию и Вита Копрживу.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемония награждения

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine