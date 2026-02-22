Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
Англия
22 февраля 2026, 19:21 |
107
0

Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте

Вспомним команды с наибольшим количеством победных голов в Премьер-лиге, забитых на 90+ минуте

22 февраля 2026, 19:21 |
107
0
Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль забил свой 48-й победный гол в АПЛ на 90+ минуте.

Случилось это в матче 27-го тура АПЛ, в котором «красные» благодаря голу Алексиса Макаллистера на 97-й минуте победили в гостях Ноттингем Форест со счетом 1:0.

48 победных голов на 90+ минуте являются рекордным показателем в АПЛ.

Ближайшим преследователем Ливерпуля в данном рейтинге является Арсенал, забивший 36 подобных голов.

Команды с наибольшим количеством победных голов в истории АПЛ, забитых на 90+ минуте

  • 48 – Ливерпуль
  • 36 – Арсенал
  • 34 – Манчестер Юнайтед
  • 32 – Тоттенхэм Хотспур
  • 31 – Челси
По теме:
ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля
Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Алексис Макаллистер Ноттингем Форест Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Теннис | 21 февраля 2026, 23:10 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая

21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле

ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами
Футбол | 22 февраля 2026, 17:08 0
ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами
ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами

Нападающий донецкого клуба забил два гола за четыре минуты

Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей | 22.02.2026, 04:45
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.02.2026, 13:30
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Бокс | 22.02.2026, 06:45
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 22
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 16
Футбол
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
21.02.2026, 09:22
Бокс
Большой камбэк и победа. Сборная Канады – в финале Олимпиады
Большой камбэк и победа. Сборная Канады – в финале Олимпиады
20.02.2026, 20:59 8
Хоккей
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
20.02.2026, 21:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем