Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
Вспомним команды с наибольшим количеством победных голов в Премьер-лиге, забитых на 90+ минуте
Ливерпуль забил свой 48-й победный гол в АПЛ на 90+ минуте.
Случилось это в матче 27-го тура АПЛ, в котором «красные» благодаря голу Алексиса Макаллистера на 97-й минуте победили в гостях Ноттингем Форест со счетом 1:0.
48 победных голов на 90+ минуте являются рекордным показателем в АПЛ.
Ближайшим преследователем Ливерпуля в данном рейтинге является Арсенал, забивший 36 подобных голов.
Команды с наибольшим количеством победных голов в истории АПЛ, забитых на 90+ минуте
- 48 – Ливерпуль
- 36 – Арсенал
- 34 – Манчестер Юнайтед
- 32 – Тоттенхэм Хотспур
- 31 – Челси
Alexis Mac Allister's winning goal today was the 48th scored by Liverpool in the 90th minute (or later) in a Premier League match. pic.twitter.com/IaF3kdOop9— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 22, 2026
