Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте

Состоялись три матча воскресной программы чемпионата Англии.

Ливерпулю, который уже не думает о защите титула, но нацелен на возвращение в Лигу чемпионов, нужно было обязательно побеждать аутсайдера Ноттингем Форест.

И Красные лишь с голом Маккалистера на 90+7-й минуте переиграли Лесников, закрепившись на шестой позиции.

В матче середняков Фулхэм обыграл Сандерленд и поднялся на 10-е место, а главный аутсайдер сезона Вулверхэмптон в конце пропустил от Кристал Пэлас и идет на вылет.

День в АПЛ завершится матчем Тоттенхэма и Арсенала.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1

Гол: Маккалистер, 90+7

Сандерленд – Фулхэм 1:3

Голы: Ле Фе, 76 – Хименес, 54, 61 (с пен), Ивоби, 85

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1:0

Гол: Гессанд, 89

Турнирная таблица