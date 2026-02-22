Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте
Команда Слота все же обыграла аутсайдера
Состоялись три матча воскресной программы чемпионата Англии.
Ливерпулю, который уже не думает о защите титула, но нацелен на возвращение в Лигу чемпионов, нужно было обязательно побеждать аутсайдера Ноттингем Форест.
И Красные лишь с голом Маккалистера на 90+7-й минуте переиграли Лесников, закрепившись на шестой позиции.
В матче середняков Фулхэм обыграл Сандерленд и поднялся на 10-е место, а главный аутсайдер сезона Вулверхэмптон в конце пропустил от Кристал Пэлас и идет на вылет.
День в АПЛ завершится матчем Тоттенхэма и Арсенала.
Чемпионат Англии. 27-й тур
Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1
Гол: Маккалистер, 90+7
Сандерленд – Фулхэм 1:3
Голы: Ле Фе, 76 – Хименес, 54, 61 (с пен), Ивоби, 85
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1:0
Гол: Гессанд, 89
