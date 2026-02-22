Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте
Чемпионат Англии
Сандерленд
22.02.2026 16:00 – FT 1 : 3
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 февраля 2026, 18:55 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:32
552
0

Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте

Команда Слота все же обыграла аутсайдера

22 февраля 2026, 18:55 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:32
552
0
Нервы для Ливерпуля. Чемпион забивает победный гол на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча воскресной программы чемпионата Англии.

Ливерпулю, который уже не думает о защите титула, но нацелен на возвращение в Лигу чемпионов, нужно было обязательно побеждать аутсайдера Ноттингем Форест.

И Красные лишь с голом Маккалистера на 90+7-й минуте переиграли Лесников, закрепившись на шестой позиции.

В матче середняков Фулхэм обыграл Сандерленд и поднялся на 10-е место, а главный аутсайдер сезона Вулверхэмптон в конце пропустил от Кристал Пэлас и идет на вылет.

День в АПЛ завершится матчем Тоттенхэма и Арсенала.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1
Гол: Маккалистер, 90+7

Сандерленд – Фулхэм 1:3
Голы: Ле Фе, 76 – Хименес, 54, 61 (с пен), Ивоби, 85

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1:0
Гол: Гессанд, 89

Турнирная таблица

По теме:
Почти 50. Ливерпуль снова забил победный гол в АПЛ на 90+ минуте
ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля
Ливерпуль Ноттингем Форест Вулверхэмптон Сандерленд Фулхэм Кристал Пэлас Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале
Футбол | 22 февраля 2026, 16:45 0
Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале
Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале

Шеффилд Уэнсдей вылетел из Чемпионшипа

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Теннис | 21 февраля 2026, 23:10 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая

21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле

Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Футбол | 22.02.2026, 10:05
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 22.02.2026, 14:32
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
Футбол | 21.02.2026, 21:48
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 5
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 18
Бокс
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
21.02.2026, 09:22
Бокс
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 16
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
21.02.2026, 00:25 4
Футбол
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
21.02.2026, 03:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем