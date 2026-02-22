Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля
Вспомним всех аргентинцев, которые в разное время забивали голы за «красных»
Алексис Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля.
Произошло это в матче 27-го тура АПЛ, в котором «красные» благодаря голу аргентинца победили в гостях Ноттингем Форест со счетом 1:0.
Теперь в активе Макаллистера стало 18 голов за Ливерпуль во всех турнирах, что позволило ему опередить в рейтинге лучших аргентинских бомбардиров клуба Макси Родригеса, в свое время забившего 17 голов.
Лучшие аргентинские бомбардиры Ливерпуля во всех турнирах
- 18 – Алексис Макаллистер (133)
- 17 – Макси Родригес (73)
- 2 – Хавьер Маскерано (139)
- 1 – Эмилиано Инсуа (62)
В скобках – количество сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах
Голы Алексиса Макаллистера за Ливерпуль (18)
- 11 – АПЛ
- 5 – Лига чемпионов
- 1 – Кубок Англии
- 1 – Лига Европы
