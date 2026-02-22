Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 февраля 2026, 18:57
Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля

Вспомним всех аргентинцев, которые в разное время забивали голы за «красных»

Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Алексис Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля.

Произошло это в матче 27-го тура АПЛ, в котором «красные» благодаря голу аргентинца победили в гостях Ноттингем Форест со счетом 1:0.

Теперь в активе Макаллистера стало 18 голов за Ливерпуль во всех турнирах, что позволило ему опередить в рейтинге лучших аргентинских бомбардиров клуба Макси Родригеса, в свое время забившего 17 голов.

Лучшие аргентинские бомбардиры Ливерпуля во всех турнирах

  • 18 – Алексис Макаллистер (133)
  • 17 – Макси Родригес (73)
  • 2 – Хавьер Маскерано (139)
  • 1 – Эмилиано Инсуа (62)

В скобках – количество сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах

Голы Алексиса Макаллистера за Ливерпуль (18)

  • 11 – АПЛ
  • 5 – Лига чемпионов
  • 1 – Кубок Англии
  • 1 – Лига Европы
