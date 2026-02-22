Алексис Макаллистер стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Ливерпуля.

Произошло это в матче 27-го тура АПЛ, в котором «красные» благодаря голу аргентинца победили в гостях Ноттингем Форест со счетом 1:0.

Теперь в активе Макаллистера стало 18 голов за Ливерпуль во всех турнирах, что позволило ему опередить в рейтинге лучших аргентинских бомбардиров клуба Макси Родригеса, в свое время забившего 17 голов.

Лучшие аргентинские бомбардиры Ливерпуля во всех турнирах

18 – Алексис Макаллистер (133)

17 – Макси Родригес (73)

2 – Хавьер Маскерано (139)

1 – Эмилиано Инсуа (62)

В скобках – количество сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах

Голы Алексиса Макаллистера за Ливерпуль (18)