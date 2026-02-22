Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
22 февраля 2026, 17:59 |
1569
0

Элина пообщалась с журналистами после финала турнира WTA 1000 в ОАЭ

Элина СВИТОЛИНА: «Поражение Пегуле? Я была не в лучшей форме, скажем так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами после финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), в котором потерпела поражение от Джессики Пегулы:

– Элина, очевидно, сегодня был не ваш день, но неделя в Дубае получилась фантастической. Можете подвести итог и немного рассказать о сегодняшнем матче?

– Это была отличная неделя. К сожалению, сегодня я была не в лучшей форме, скажем так. А против Джесс играть всегда непросто – она очень стабильная теннисистка. Она провела хороший матч, а я старалась сделать все возможное, старалась бороться, оставаться в игре. К сожалению, сегодня все сложилось не в мою пользу.

– На этой неделе у вас было несколько невероятных матчей. Насколько четвертьфинальная встреча [трехчасовый полуфинал против Коко Гауфф] могла повлиять на сегодняшний финал?

– Да, конечно, это повлияло. Думаю, я могла бы быть в лучшей форме, но я не могу жаловаться. Вчера был отличный матч, отличная битва, и я очень горжусь тем усилием, которое вложила – не только вчера, но на протяжении всей недели.

Я очень довольна тем, как играла. Думаю, у меня были хорошие победы, и я просто постараюсь продолжать в том же духе, развивать этот успех и постараться выступить лучше через пару недель.

– Если смотреть шире – не только на эту неделю, а на сезон в целом, – у вас уже очень хороший старт года. Сможете ли вы взять дополнительную уверенность из этого турнира перед двумя турнирами категории WTA 1000, которые уже совсем скоро?

– Да, конечно, последние результаты придают много уверенности. Я стараюсь максимально готовиться к каждому матчу и выкладываться на все сто процентов. Я очень горжусь тем усилием, которое показываю с начала сезона. Я хорошо играю, ментально справляюсь с ситуациями – и именно это для меня сейчас главное. Я хочу продолжать в том же духе, и надеюсь, что ещё лучшие результаты придут.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Джессика Пегула

Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
