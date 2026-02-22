ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
Турнир в Мексике пройдет с 23 по 28 февраля, первый сеяный – Александр Зверев
Открытый чемпионат Мексики (АТР 500 Акапулько) пройдет с 23 по 28 февраля. Финальный матч состоится в субботу 28 февраля.
Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:
- Александр Зверев (Германия) [1] – Корентен Муте (Франция)
- Алекс де Минаур (Австралия) [2] – Q
- Каспер Рууд (Норвегия) [3] – Q
- Алехандро Давидович Фокина [4] – Даниэль Альтмайер (Германия)
- Флавио Коболли [5] – Родриго Пачеко (Мексика)
- Валентен Вашеро [6] – Q
- Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар (Испания)
- Фрэнсис Тиафо [8] – Нуну Боржеш (Португалия)
Wild card от организаторов получили:
- Рафаэль Ходар (Испания)
- Гаэль Монфис (Франция)
- Родриго Пачеко (Мексика)
Очки и призовые:
- R1: 0 очков – $19,260
- R2: 50 очков – $36,115
- 1/4 финала: 100 очков – $67,655
- 1/2 финала: 200 очков – $133,425
- Финалист: 330 очков – $248,480
- Чемпион: 500 очков – $61,835
В прошлом году титул одиночного разряда турнира ATP 500 в Акапулько выиграл чешский теннисист Томаш Махач.
В Акапулько сыграет и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис. В первом круге он поборется с Дамиром Джумхуром.
