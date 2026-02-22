ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника

Открытый чемпионат Мексики (АТР 500 Акапулько) пройдет с 23 по 28 февраля. Финальный матч состоится в субботу 28 февраля.



Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

Александр Зверев (Германия) [1] – Корентен Муте (Франция)

Алекс де Минаур (Австралия) [2] – Q

Каспер Рууд (Норвегия) [3] – Q

Алехандро Давидович Фокина [4] – Даниэль Альтмайер (Германия)

Флавио Коболли [5] – Родриго Пачеко (Мексика)

Валентен Вашеро [6] – Q

Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар (Испания)

Фрэнсис Тиафо [8] – Нуну Боржеш (Португалия)

Wild card от организаторов получили:

Рафаэль Ходар (Испания)

Гаэль Монфис (Франция)

Родриго Пачеко (Мексика)

Очки и призовые:

R1: 0 очков – $19,260

R2: 50 очков – $36,115

1/4 финала: 100 очков – $67,655

1/2 финала: 200 очков – $133,425

Финалист: 330 очков – $248,480

Чемпион: 500 очков – $61,835

В прошлом году титул одиночного разряда турнира ATP 500 в Акапулько выиграл чешский теннисист Томаш Махач.



В Акапулько сыграет и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис. В первом круге он поборется с Дамиром Джумхуром.