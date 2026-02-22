Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
ATP
22 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 22 февраля 2026, 22:31
ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника

Турнир в Мексике пройдет с 23 по 28 февраля, первый сеяный – Александр Зверев

22 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 22 февраля 2026, 22:31
ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
Getty Images/Global Images Ukraine

Открытый чемпионат Мексики (АТР 500 Акапулько) пройдет с 23 по 28 февраля. Финальный матч состоится в субботу 28 февраля.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

  • Александр Зверев (Германия) [1] – Корентен Муте (Франция)
  • Алекс де Минаур (Австралия) [2] – Q
  • Каспер Рууд (Норвегия) [3] – Q
  • Алехандро Давидович Фокина [4] – Даниэль Альтмайер (Германия)
  • Флавио Коболли [5] – Родриго Пачеко (Мексика)
  • Валентен Вашеро [6] – Q
  • Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар (Испания)
  • Фрэнсис Тиафо [8] – Нуну Боржеш (Португалия)

Wild card от организаторов получили:

  • Рафаэль Ходар (Испания)
  • Гаэль Монфис (Франция)
  • Родриго Пачеко (Мексика)

Очки и призовые:

  • R1: 0 очков – $19,260
  • R2: 50 очков – $36,115
  • 1/4 финала: 100 очков – $67,655
  • 1/2 финала: 200 очков – $133,425
  • Финалист: 330 очков – $248,480
  • Чемпион: 500 очков – $61,835

В прошлом году титул одиночного разряда турнира ATP 500 в Акапулько выиграл чешский теннисист Томаш Махач.

В Акапулько сыграет и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис. В первом круге он поборется с Дамиром Джумхуром.

