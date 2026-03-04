Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо, который переписал историю, возобновил футбольную карьеру
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 23:32 |
629
0

Экс-игрок Динамо, который переписал историю, возобновил футбольную карьеру

Марко Рубен вернулся в большой спорт

04 марта 2026, 23:32 |
629
0
Экс-игрок Динамо, который переписал историю, возобновил футбольную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Рубен

Бывший нападающий киевского «Динамо» Марко Рубен решил возобновить футбольную карьеру после длительного периода без игр.

39-летний аргентинец, который с января прошлого года был вне футбола, теперь снова будет выступать за свой родной клуб – «Росарио Сентраль».

Рубен является лучшим бомбардиром в истории «Росарио Сентраль», имея в активе 106 голов в 283 матчах. Именно там нападающий начинал свой путь в большом футболе и теперь решил вернуться.

Напомним, что в киевском «Динамо» Марко Рубен провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

По теме:
Легенда Динамо хотел возглавить клуб, но Суркис выбрал другой вариант
Новости для Довбика: начались переговоры по бесплатному трансферу форварда
Вратарь Ингульца рассказал о кубковом поражении от Динамо
чемпионат Аргентины по футболу Марко Рубен Росарио Сентраль Динамо Киев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Футбол | 04 марта 2026, 18:36 115
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке

ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь

Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу
Футбол | 04 марта 2026, 21:23 0
Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу
Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу

Команда приближается к подписанию центрального защитника

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04.03.2026, 03:55
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 10
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем