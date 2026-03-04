Экс-игрок Динамо, который переписал историю, возобновил футбольную карьеру
Марко Рубен вернулся в большой спорт
Бывший нападающий киевского «Динамо» Марко Рубен решил возобновить футбольную карьеру после длительного периода без игр.
39-летний аргентинец, который с января прошлого года был вне футбола, теперь снова будет выступать за свой родной клуб – «Росарио Сентраль».
Рубен является лучшим бомбардиром в истории «Росарио Сентраль», имея в активе 106 голов в 283 матчах. Именно там нападающий начинал свой путь в большом футболе и теперь решил вернуться.
Напомним, что в киевском «Динамо» Марко Рубен провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь
Команда приближается к подписанию центрального защитника