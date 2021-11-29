Переписал историю. Экс-форвард Динамо побил рекорд результативности Росарио

35-летний бывший форвард «Динамо» Марко Рубен накануне отличился дублем за «Росарио Сентраль» в матче чемпионата Аргентины против «Ривер Плейт» (2:2).

Благодаря этому Рубен переписал историю своего клуба, став его лучшим бомбардиром за все время.

12’ ST GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL MARCO GASTÓN RUBEEEEEEEEEEENNNNN PARA EL 2-0.



MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE ROSARIO CENTRAL 🇺🇦⚽️ pic.twitter.com/ZVk083jkaB — Rosario Central (@RosarioCentral) November 28, 2021

Сейчас на счету Марко Рубена 99 забитых мячей в футболке «Росарио Сентраль», и это на один гол выше предыдущего исторического показателя Вальдино Агирре, который выступал за команду в 40-х годах минувшего века.

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«Помимо результата, который сводится к двум голам, для меня это был прекрасный и волнующий день. Это самое лучшее, что могло случиться со мной в карьере и в жизни. С детства мечтал играть здесь, и это невероятно», - признался после игры Рубен.

Напомним, на контракте в «Динамо» Марко Рубен был с 2012 по 2016 годы. На его счету 15 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача за «бело-синих».