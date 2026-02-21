Определена соперница Снигур в финале турнира WTA 125 в Оэйраше
За трофей соревнований в Португалии Дарья поборется с Викторией Голубич
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) получила соперницу в финале турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В решающем поединке украинка поборется с экс-35-й ракеткой мира Викторией Голубич (WTA 88) из Швейцарии, которая в своем полуфинальном поединке одолела Теодору Костович (Сербия, WTA 171) в трех сетах за 2 часа и 12 минут – 7:5, 1:6, 6:2.
Голубич проведет восьмой финал на турнирах категории WTA 125 и поборется за шестой трофей.
Помимо Костович, Виктория в Оэйраше также одолела Ану Филипу Сантуш, Фиону Кроули и Кейтлин Кеведо.
Ранее Снигур и Голубич играли друг с другом дважды. В 2021 году Дарья уступила швейцарке в полуфинале соревнований ITF W25 в ОАЭ, а в 2025 проиграла ей в четвертьфинале турнира WTA 125 в Варшаве.
Снигур в полуфинале разобралась с Сюзан Ламенс – финал в Оэйраше станет для украинки крупнейшим в карьере.
WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/2 финала
Виктория Голубич (Швейцария) [1] – Теодора Костович (Сербия) – 7:5, 1:6, 6:2
Top seed Viktorija Golubic defeats 18yo Teodora Kostovic 7-5, 1-6, 6-2 to reach the final of the second WTA 125 of the season here in Oeiras.— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) February 21, 2026
“We had to go through the bad weather for a while, but I’m happy to have stayed long enough to see the sun. That was a big motivation” 😆 pic.twitter.com/xLuBpWnDjg
