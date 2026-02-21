В погоне за трофеем. Снигур в Оэйраше вышла в крупнейший финал в карьере
Дарья уверенно разобралась с Сюзан Ламенс в полуфинале WTA 125 в Португалии
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) пробилась в финал турнира WTA 125 в Оэйраше, Португалия.
В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 109).
WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/2 финала
Сюзан Ламенс (Нидерланды) [3] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6
Снигур в третий раз сыграла против Ламенс. В 2022 году Дарья одолела Сюзан в квалификации Уимблдона и в отборе к соревнованиям в Таллинне.
Дарья впервые вышла в финал турнира категории WTA 125 – это будет ее самый большой финал в карьере.
В рещающем поединке Оэйраша Снигур поборется либо с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88), либо с Теодорой Костович (Сербия, WTA 171).
Путь Снигур к финалу WTA 125 в Оэйраше:
- R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1
- R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0
- 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0
- 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3
Daria Snigur defeats Suzan Lamens 6-3, 6-3 to reach the biggest final of her career at the WTA 125 here in Oeiras.— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) February 21, 2026
Only 11 games lost so far, pretty flawless. Awaits the winner of Golubic vs. Kostovic. pic.twitter.com/dWbt9hGZuT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинедин не хочет видеть в команде Карвахаля
Бывшему игроку киевлян не нравится, что УПЛ разрешили играть в феврале
Цікавий 2-й півфінал: "бабуся" проти "онуки" — хто? Ким виступатиме Даша у фіналі: ментором для малолєток чи "молодою шпаною", що зносить із п'єдестала бронзових ветеранів? ))