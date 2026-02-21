В погоне за трофеем. Снигур в Оэйраше вышла в крупнейший финал в карьере

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) пробилась в финал турнира WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 109).

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/2 финала

Сюзан Ламенс (Нидерланды) [3] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6

Снигур в третий раз сыграла против Ламенс. В 2022 году Дарья одолела Сюзан в квалификации Уимблдона и в отборе к соревнованиям в Таллинне.

Дарья впервые вышла в финал турнира категории WTA 125 – это будет ее самый большой финал в карьере.

В рещающем поединке Оэйраша Снигур поборется либо с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88), либо с Теодорой Костович (Сербия, WTA 171).

Путь Снигур к финалу WTA 125 в Оэйраше:

R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1

Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1 R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0

Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0

Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3