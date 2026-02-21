Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В погоне за трофеем. Снигур в Оэйраше вышла в крупнейший финал в карьере
WTA
21 февраля 2026, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2026, 15:26
3783
9

В погоне за трофеем. Снигур в Оэйраше вышла в крупнейший финал в карьере

Дарья уверенно разобралась с Сюзан Ламенс в полуфинале WTA 125 в Португалии

21 февраля 2026, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2026, 15:26
3783
9 Comments
В погоне за трофеем. Снигур в Оэйраше вышла в крупнейший финал в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) пробилась в финал турнира WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 109).

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/2 финала

Сюзан Ламенс (Нидерланды) [3] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6

Снигур в третий раз сыграла против Ламенс. В 2022 году Дарья одолела Сюзан в квалификации Уимблдона и в отборе к соревнованиям в Таллинне.

Дарья впервые вышла в финал турнира категории WTA 125 – это будет ее самый большой финал в карьере.

В рещающем поединке Оэйраша Снигур поборется либо с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88), либо с Теодорой Костович (Сербия, WTA 171).

Путь Снигур к финалу WTA 125 в Оэйраше:

  • R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1
  • R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3
По теме:
Определена соперница Снигур в финале турнира WTA 125 в Оэйраше
Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Продолжает уничтожать. Снигур за 55 минут выиграла четвертьфинал в Оэйраше
Дарья Снигур Сюзан Ламенс WTA Оэйраш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Футбол | 21 февраля 2026, 07:02 4
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду

Зинедин не хочет видеть в команде Карвахаля

Саленко упрекнул Шевченко. Что не понравилось легенде Динамо?
Футбол | 21 февраля 2026, 23:13 7
Саленко упрекнул Шевченко. Что не понравилось легенде Динамо?
Саленко упрекнул Шевченко. Что не понравилось легенде Динамо?

Бывшему игроку киевлян не нравится, что УПЛ разрешили играть в феврале

Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Теннис | 21.02.2026, 18:26
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Теннис | 21.02.2026, 22:53
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
Футбол | 21.02.2026, 08:18
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
По відчуттям Дар'я все-таки пішла-підкачалася й як бачимо пішли результати. Гарна форма, удачі в фіналі 
Ответить
+8
Sashamar
Сподобалась мені Дар'я. Зі своїм повсякденним беземоційним виразом на обличчі, але наскільки ж різноманітніше почала грати. І бігає, і по кутах суперницю розводить. Ламенс теж не пальцем роблена, і в першій сотні кілька років, і в цьому ж Ойераші брала титул (щоправда, було це на грунті). І взагалі має титул WTA на харді (Осака, 2024).
Ответить
+5
C.Пеклов
Перемога Еліни вчора надихнула Дар'ю,молодець!Удачі у фіналі!
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Sashamar
Все ж таки Голубіц. Хоча після важкого першого сета і провального другого здавалось, що сербка її дотисне. Але Вікторія витратила на годину більше часу, ніж Дар'я, та й 33 роки не 23.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Відалі ми цих ламенсів ;)
Цікавий 2-й півфінал: "бабуся" проти "онуки" — хто? Ким виступатиме Даша у фіналі: ментором для малолєток чи "молодою шпаною", що зносить із п'єдестала бронзових ветеранів? ))
Ответить
0
Популярные новости
От Тайсона Фьюри отвернулись его жена и родной отец
От Тайсона Фьюри отвернулись его жена и родной отец
20.02.2026, 07:02 2
Бокс
Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, что он дважды победил Усика
Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, что он дважды победил Усика
20.02.2026, 08:49 2
Бокс
Суркис нашел нового главного тренера. Легенда Динамо уже дал ответ
Суркис нашел нового главного тренера. Легенда Динамо уже дал ответ
20.02.2026, 09:46 10
Футбол
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
20.02.2026, 18:01
Теннис
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
20.02.2026, 08:04 9
Футбол
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем