Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Англия
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика

«Синие» хотят сэкономить

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» готовится к возможному судебному процессу по ситуации с Михаилом Мудриком, если его игровой статус футболиста в ближайшее время не будет урегулирован.

По информации инсайдера Дэвида Пастора, «синие» могут инициировать переговоры с «Шахтером» о компенсации. Лондонцы надеются, что украинский клуб согласится отказаться от последних €25 млн структурированных платежей за трансфер вингера.

Напомним, в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в употреблении допинга: обе пробы футболиста ранее были положительными. С декабря 2024 года он официально отстранен от футбола.

допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу суд Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
