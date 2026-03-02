Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
«Синие» хотят сэкономить
Лондонский «Челси» готовится к возможному судебному процессу по ситуации с Михаилом Мудриком, если его игровой статус футболиста в ближайшее время не будет урегулирован.
По информации инсайдера Дэвида Пастора, «синие» могут инициировать переговоры с «Шахтером» о компенсации. Лондонцы надеются, что украинский клуб согласится отказаться от последних €25 млн структурированных платежей за трансфер вингера.
Напомним, в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в употреблении допинга: обе пробы футболиста ранее были положительными. С декабря 2024 года он официально отстранен от футбола.
