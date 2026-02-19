«Как он может такое говорить?» Легендарный француз проехался по Моуриньо

Легендарный экс-игрок сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о тренере «Бенфики» Жозе Моуриньо после того, как коуч прокомментировал скандал с вингером «Реала» Винисиусом:

«Жозе Моуриньо – великий тренер с исключительной карьерой. Он работал со многими чернокожими игроками в своей жизни, но это не мешает ему сомневаться в правдивости расистского поступка.

Но как он может так говорить? Кто вы такой, господин Моуриньо, чтобы позволять себе решать, что Винисиус Жуниор имеет право делать, а что нет? В его словах чувствуется превосходство и белый нарциссизм.

Расистский акт, жертвой которого стал Винисиус, связан не с его поведением, а с цветом его кожи. И как мы можем не принимать во внимание то, что говорят игроки? Так что же, Винисиус сумасшедший, он придумал оскорбление и бросился на судью?

Килиан Мбаппе тоже это слышал – значит, что он тоже сумасшедший? Чернокожие люди сумасшедшие? Они параноики и придумывают истории...

Когда Моуринью пытается заставить нас поверить, что Винисиус Жуниор сам виноват в расизме, которому он подвергается, это жалко. Благодаря этому анализу он становится мелким человеком, мелким мужчиной.

Моуриньо анализирует расистский акт не как человек, а как белый мужчина. Мы не обязаны думать через призму его цвета кожи».