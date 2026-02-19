Свободное падение Лестера. От чемпионства до риска вылететь из Чемпионшипа

В середине мая 2026-го исполнится ровно десять лет с момента завоевания «Лестером» своего сенсационного и первого в истории титула чемпиона Англии. Однако к празднованию этого юбилея фанаты «лис» подходят в крайне сложных чувствах, ведь с одной стороны тот успех команды Клаудио Раньери является абсолютно незабываемым для всех, кто видел его воочию, а с другой… Нынешний «Лестер» не дает своим поклонникам ни малейших поводов для радости, по уши увязнув в борьбе за выживание в… Чемпионшипе. Да-да, после неудачи в минувшем сезоне в Премьер-лиге «лисы» спикировали во второй по силе дивизион профессионального английского футбола, а ныне рискуют скатиться еще глубже…

Летом 2025 года «Лестер», вслед за вылетом из АПЛ, потерял еще и свою главную звезду последних десяти с лишним лет – центрфорварда Джейми Варди, ставшего живой легендой для всех посетителей «Кинг Пауэр». Ветеранистый нападающий принял решение покинуть стан «лис», чтобы поиграть в другой весьма провинциальной команде – итальянском «Кремонезе». И уже тогда, летом 2025-го, многие фанаты и эксперты сочли уход Варди своего рода знаком, что время триумфов и достижений для «Лестера» завершилось окончательно.

Отвратительное управление клубом со стороны его владельцев привело к тому, что в начале февраля с «Лестера» были сняты шесть очков за нарушение правил прибыли и устойчивого развития (PSR). Эта санкция поставила «лис» буквально на грань вылета из Чемпионшипа, и прямо сейчас вряд ли найдется кто-либо столь отважный, кто рискнет поставить свой дом на то, что «Лестеру» удастся сохранить прописку во втором по силе дивизионе английского футбола по итогам сезона-2025/26.

Логично, что финансовые проблемы в конечном итоге начали напрямую сказываться и на результатах команды на футбольном поле. В последних, по состоянию на текущий момент, шести поединках Чемпионшипа «Лестер» сумел набрать аж одно очко, причем если поражение от лидирующего «Ковентри» (1:2) еще хоть как-то можно объяснить, то вот неудачи в играх против «Оксфорд Юнайтед» (1:2), «Чарльтона» (0:2), «Бирмингема» (1:2) и «Саутгемптона» (3:4), которых можно называть прямыми конкурентами для «лис» в борьбе за «место под солнцем», являются весьма симптоматичными в аспекте перспектив, которые «светят» чемпиону АПЛ-2015/16 по итогам текущего сезона.

lcfc.com

Вместо того, чтобы достойно отпраздновать десятилетие с момента невероятного триумфа, «Лестер» рискует впервые с сезона-2008/09 оказаться в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе английского футбола!

Самое абсурдное в текущей ситуации то, что чемпионство в 2016-м стало, по сути, началом «золотой эры» в истории клуба. С 2015 по 2022 годы «Лестер» отметился тем, что впервые стал победителем Кубка Англии (в 2021 году), а также один раз участвовал в розыгрыше Лиги чемпионов («лисы» дошли аж до четвертьфинала, где уступили «Атлетико») и дважды – в Лиге Европы, а в сезоне-2021/22 добрался аж до полуфинала Лиги конференций, где минимально проиграл «Роме» (1:1, 0:1).

Похоже, что все эти успехи в совокупности с весьма пристойными выступлениями в национальном чемпионате (в сезонах-2019/20 и 2020/21 «Лестер» финишировал пятым в АПЛ, а по итогам кампании-2021/22 оказался восьмым) убедили руководство клуба в том, что это теперь вполне естественные позиции для «лис», подтолкнув к серьезным инвестициям. Однако всего через двенадцать месяцев после вылета от «Ромы» в полуфинале третьего по силе еврокубка «Лестер» впервые за девять последних сезонов оказался в Чемпионшипе.

В сезонах-2021/22 и 2022/23 «Лестер» потратил более 100 миллионов евро на шестерых новичков. Впрочем, проблемы клубу создавали не только высокие значения трансферных выплат, но и, прежде всего, зарплаты и контракты, так как фонд заработной платы вырос до 206 миллионов евро за сезон. Произошедшее объяснялось весьма просто – руководители «Лестера» выстраивали свой бюджет, исходя из предположения, что «лисы» теперь будут стабильно финишировать в топ-8 АПЛ, не рассматривая каких-либо рисков оказаться «у разбитого корыта». Грубо говоря, клуб стал слишком самоуверенным в вопросе управления контрактами. Обычно в подавляющем большинстве клубов АПЛ в трудовых соглашениях футболистов прописываются пункты, предусматривающие сокращение заработной платы на 30-50 процентов в случае вылета из элитарного дивизиона, но в то время в контрактах игроков «Лестера» таких пунктов не было.

В сезоне-2022/23, который завершился вылетом «лис» в Чемпионшип, клуб потратил 116% своих доходов на заработную плату, а в следующем году этот показатель снизился всего до 102%. Короче говоря, как соотношение доходов к заработной плате, так и абсолютные цифры окладов персонала были беспрецедентными для Чемпионшипа. Для сравнения: в сезоне-2023/24, по итогам которого «Лестер» с ходу сумел вернуться в АПЛ, фонды заработной платы двух других вылетевших годом ранее из Премьер-лиги команд составили 84 миллиона евро у «Лидса» и 80 миллионов евро у «Саутгемптона». В среднем же по Чемпионшипу этот показатель составлял 29 миллионов евро, а у «Лестера» он превысил психологический порог и оказался на уровне 107 миллионов евро!

Быстрое возвращение в АПЛ не помогло «Лестеру» окончательно избавиться от финансовых трудностей. Уже в марте 2024-го лига обвинила клуб в нарушении PSR, что грозило «лисам» серьезными проблемами, однако чемпиону Англии-2015/16 удалось в апелляционном порядке отменить первичное решение о штрафных санкциях в связи с нарушениями вопросов юрисдикции.

Однако расходы, понесенные в Чемпионшипе, все-таки привели к превышению лимита PSR на 24 миллиона евро, что и повлекло за собой штраф, наложенный уже в текущем сезоне. Решать проблему «Лестер» пытался заранее, прибегнув к тактике продажи своих лучших футболистов, однако это не принесло должного эффекта. Более того, «лисы» угодили в другую западню – вылетели по итогам минувшей кампании, подтвердив предположения экспертов о том, что если в клубе начинают продавать сильнейших исполнителей, то вскоре это приведет к логичной расплате.

В 2018 году «Лестер» уже выплатил Футбольной лиге Англии (EFL) 3,6 миллиона евро штрафа для урегулирования спора, возникшего еще в сезоне-2013/14, который завершился победой «лис» в Чемпионшипе. Однако на этот раз штраф был начислен в виде очков, а не денежных средств и это стало большой проблемой для всех внутри клуба. Компания King Power International Group, владеющая «Лестером» с 2010 года, продолжает утверждать, что не совершила никаких противоправных действий. Комментируя наказание, она назвала его «несоразмерным» и «недостаточно проработанным, учитывая представленные смягчающие обстоятельства». Однако специальная комиссия, разбиравшаяся в этих вопросах, отклонила утверждение «лис» о том, что клуб проявил «исключительное сотрудничество».

В итоге все, чего добилось руководство «Лестера» – это определенное смягчение санкции, ведь клубу «светило» снятие не шести, а двенадцати очков! Однако даже такой исход, кажется, не слишком-то и поможет нынешним «лисам» в их непростой борьбе за выживание в Чемпионшипе. Дело в том, что сразу несколько ключевых должностей в «Лестере», по состоянию на сейчас, остаются вакантными. Только недавно вместо испанца Марти Сифуэнтес, который еще 25 января покинул клуб, главным тренером назначили англичанина Гарри Роуэтта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Роуэтт

Неудивительно, что болельщики «Лестера» проявляют свое недовольство, а в январе даже предприняли попытку частично бойкотировать домашнюю игру любимой команды против «Вест Бромвича». На тот поединок на трибунах «Кинг Пауэр» собралось 27130 человек, включая владельцев сезонных абонементов, хотя арена вмещает около 32 тысяч зрителей и практически всегда оказывалась заполненной на 95% и выше.

Что ж, это вполне резонно, когда на десятую годовщину самого значимого триумфа в истории клуба руководство и футболисты «Лестера», похоже, готовятся подсунуть своим фанатам такой «подарок» как вылет в Лигу 1, продолжив кошмарное свободное падение, начавшееся еще в минувшем сезоне…