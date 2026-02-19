Известный эксперт высказался о прошлом, настоящем и будущем Динамо

Завтра, 20 декабря «Динамо» домашним матчем против «Руха» откроет для себя вторую часть сезона в УПЛ. Своим видением о том, чего ждать от киевлян поделился бывший вратарь сборной Украины, футбольный эксперт Юрий Вирт.

– Без сомнения, киевляне провалили первую часть сезона, это касается и еврокубковых выступлений, чем сильно разочаровали своих поклонников, – сказал Вирт в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Сложно сказать, когда «Динамо» уходило зимовать на четвертом месте, набрав чуть больше 50% очков из всех возможных. Не удивительно, что из-за таких результатов состоялось увольнение главного тренера Александра Шовковского.

Назначение Игоря Костюка для многих остается загадкой, поскольку тренер еще не работал на таком уровне. Зимой не было сделано ни одного приобретения. Сейчас идет много разговоров, что наставник будет доверять молодым исполнителям, но здесь возникает другой вопрос: какой результат нужен «Динамо»?

Поэтому сейчас трудно спрогнозировать, как весной выступит команда. Здесь или нужно наигрывать эту самую молодежь уже на следующий сезон или пробовать достать лидеров, делая ставку на опытных исполнителей. В любом случае это не то место, которое должно быть у такого клуба. Думаю, первых несколько туров покажут, на что будет претендовать столичный клуб.