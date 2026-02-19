Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
19 февраля 2026, 11:49 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:55
Назван стартовый состав Украины U-18 на второй спарринг против Италии U-18

19 февраля в 12:00 в Италии пройдет второй товарищеский матч

Назван стартовый состав Украины U-18 на второй спарринг против Италии U-18
УАФ

19 февраля в 12:00 юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит второй товарищеский матч против хозяев – сборной Италии U-18.

Юношеские сборные Украины и Италии встречаются на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу Roma City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок 17 февраля был зрелищным. Сине-желтые дважды выходили вперед, однако на третьей компенсированной к основному времени минуте итальянцы реализовали пенальти и свели матч к ничьей (2:2).

Стартовые составы

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
