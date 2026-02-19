Назван стартовый состав Украины U-18 на второй спарринг против Италии U-18
19 февраля в 12:00 в Италии пройдет второй товарищеский матч
19 февраля в 12:00 юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит второй товарищеский матч против хозяев – сборной Италии U-18.
Юношеские сборные Украины и Италии встречаются на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу Roma City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый поединок 17 февраля был зрелищным. Сине-желтые дважды выходили вперед, однако на третьей компенсированной к основному времени минуте итальянцы реализовали пенальти и свели матч к ничьей (2:2).
Стартовые составы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фанаты киевского клуба раскритиковали Даниила, а также Алиева с Милевским
Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх