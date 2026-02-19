Италия U-18 – Украина U-18. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля в 12:00 юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит второй товарищеский матч против хозяев – сборной Италии U-18.

Юношеские сборные Украины и Италии встречаются на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу Roma City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок 17 февраля был зрелищным. Сине-желтые дважды выходили вперед, однако на третьей компенсированной к основному времени минуте итальянцы реализовали пенальти и свели матч к ничьей (2:2).

Перед второй игрой расположение юношеской команды посетил форвард Рома и национальной сборной Украины Артем Довбик.

Сбор в Италии сине-желтые проводят с целью подготовки к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками украинцев будут Чехия, Финляндия и Эстония.

