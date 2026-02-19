Микель АРТЕТА: «Нам следует принять этот удар, ведь мы его заслужили»

Микель Артета поделился мыслями после ничейного результата в поединке против «Вулверхэмптона» (2:2) в рамках АПЛ.

«Смириться с этим крайне непросто. Во второй половине встречи наши действия не соответствовали уровню, который необходим для достижения победы в матче Премьер-лиги.

Сейчас не лучший момент для глубокого анализа, поскольку эмоции зашкаливают. Нам следует принять этот удар, ведь мы его заслужили.

На пике чувств легко произнести слова, которые пойдут во вред коллективу. Каждый стремится к максимуму, но важно уметь проходить и через кризисные периоды.

Сегодня на последних секундах мы поплатились за свои ошибки. Базовые игровые компоненты нужно выполнять на гораздо более качественном уровне.

Нам необходима порция самокритики, так как игра была недостаточно убедительной. В последние месяцы наши результаты в чемпионате лишены стабильности.

В такие непростые мгновения крайне важно продемонстрировать волю к победе и свой истинный класс. Настало время проявить характер», – резюмировал наставник «Арсенала» в беседе со Sky Sports.