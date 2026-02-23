Юный уроженец Тернополя впечатлил Турана и может получить шанс в Шахтере

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран впечатлен игровыми качествами игрока юношеской команды.

Как отмечает ТаТоТаке, турецкий тренер обратил внимание на 19-летнего воспитанника клуба, опорного полузащитника Дениса Сметану. Отмечается, что Сметана может действовать на нескольких позициях в центре поля – опорника, «восьмерки» или бокс-ту-бокс – и отличается объемом работы, ударом, передачей и атлетизмом, что дает ему больше шансов заиграть на высоком уровне по сравнению с ровесником Цукановым.

В этом сезоне юношеского чемпионата УПЛ уроженец Тернополя Сметана провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.