Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юный уроженец Тернополя впечатлил Турана и может получить шанс в Шахтере
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 04:02 |
1138
0

Юный уроженец Тернополя впечатлил Турана и может получить шанс в Шахтере

Сметана качественно проявил себя в молодежной команде «горняков»

ФК Шахтер. Денис Сметана

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран впечатлен игровыми качествами игрока юношеской команды.

Как отмечает ТаТоТаке, турецкий тренер обратил внимание на 19-летнего воспитанника клуба, опорного полузащитника Дениса Сметану. Отмечается, что Сметана может действовать на нескольких позициях в центре поля – опорника, «восьмерки» или бокс-ту-бокс – и отличается объемом работы, ударом, передачей и атлетизмом, что дает ему больше шансов заиграть на высоком уровне по сравнению с ровесником Цукановым.

В этом сезоне юношеского чемпионата УПЛ уроженец Тернополя Сметана провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Денис Сметана Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
