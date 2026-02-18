Камбек с 1:4. Алькарас вслед за Синнером вышел в 1/4 финала турнира в Дохе
Карлос обыграл Валентена Ройе во втором матче турнира в Катаре
Первая ракетка мира Карлос Алькарас успешно сыграл матч 1/8 финала турнира АТР 500 в Дохе против Валентена Ройе (ATP 60).
Алькарас одержал победу в двух сетах. Во 2-й партии Карлос проигрывал 1:4, но сумел сделать камбэк и закрыть сет со счетом 7:5. Игра завершилась за 1 час 36 минут. Это была первая очная встреча игроков.
Испанец вышел в 55-й четвертьфинал на уровне Тура. На старте пятисотника Алькарас обыграл Артура Риндеркнеша – 6:4, 7:6 (7:5).
В четвертьфинале Карлоса ждет Карен Хачанов (ATP 17). Карлос ведет 5:0 по личным встречам.
Ранее в 1/4 финала пробился второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер.
АТР 500 Доха. Хард, 1/8 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Валентен Ройе [60] – 6:2, 7:5
АТР 500 Доха. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [7]
Стефанос Циципас – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка [8] – Артур Фис
Якуб Меншик [6] – Янник Синнер [2]
Видеообзор матча
Фотогалерея матча Карлос Алькарас – Валентен Ройе
