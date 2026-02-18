Синнер вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Дохе

Янник Синнер (ATP 2) успешно сыграл матч 1/8 финала на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

18 февраля, на турнире в Катаре, представитель Италии одержал победу в двух сетах над австралийцем Алексеем Попыриным (6:3, 7:5). Матч длился 1 час и 25 минут.

Янник в третий раз сыграл против Алексея, выиграв второе очное противостояние.

Итальянец вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 500 в Дохе, оформив вторую победу на этом турнире.

1/16 финала. Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Томаш Махач (Чехия, ATP 31) – 6:1, 6:4

1/8 финала. Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Алексей Попырин (Австралия, ATP 53) – 6:3, 7:5

В четвертьфинале Янника Синнера ждет Якуб Меншик (Чехия, ATP 16). Это будет первая встреча игроков.

Синнер пробился в 62-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. У Янника тепер 12 побед на пятисотниках и 50 викторий в матчах против соперников вне топ-50.

АТР 500 Доха. Хард, 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [2] – Алексей Попырин – 6:3, 7:5