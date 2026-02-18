Синнер вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Дохе
Янник обыграл Алексея Попырина во втором раунде пятисотника в Катаре
Янник Синнер (ATP 2) успешно сыграл матч 1/8 финала на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.
18 февраля, на турнире в Катаре, представитель Италии одержал победу в двух сетах над австралийцем Алексеем Попыриным (6:3, 7:5). Матч длился 1 час и 25 минут.
Янник в третий раз сыграл против Алексея, выиграв второе очное противостояние.
Итальянец вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 500 в Дохе, оформив вторую победу на этом турнире.
- 1/16 финала. Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Томаш Махач (Чехия, ATP 31) – 6:1, 6:4
- 1/8 финала. Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Алексей Попырин (Австралия, ATP 53) – 6:3, 7:5
В четвертьфинале Янника Синнера ждет Якуб Меншик (Чехия, ATP 16). Это будет первая встреча игроков.
Синнер пробился в 62-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. У Янника тепер 12 побед на пятисотниках и 50 викторий в матчах против соперников вне топ-50.
АТР 500 Доха. Хард, 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [2] – Алексей Попырин – 6:3, 7:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий лаконично обратился к фанатам «орлов»
Лунина ждут на Туманном Альбионе