СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Милан – Комо
22:00 Брюгге – Атлетико
22:00 Буде-Глимт – Интер
22:00 Олимпиакос – Байер
22:00 Вулверхэмптон – Арсенал
