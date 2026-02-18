СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

В среду, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Милан – Комо

2.60 – 3.05 – 3.30

22:00 Брюгге – Атлетико

4.00 – 3.85 – 1.98

22:00 Буде-Глимт – Интер

4.51 – 4.04 – 1.83

22:00 Олимпиакос – Байер

2.48 – 3.42 – 3.13

22:00 Вулверхэмптон – Арсенал

12.10 – 6.16 – 1.30

