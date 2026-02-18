Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 21:29
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 февраля 2026, 21:29
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Милан – Комо

Ggbet 2.60 – 3.05 – 3.30

22:00 Брюгге – Атлетико

Ggbet 4.00 – 3.85 – 1.98

22:00 Буде-Глимт – Интер

Ggbet 4.51 – 4.04 – 1.83

22:00 Олимпиакос – Байер

Ggbet 2.48 – 3.42 – 3.13

22:00 Вулверхэмптон – Арсенал

Ggbet 12.10 – 6.16 – 1.30

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
