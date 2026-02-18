Известно, сколько Металлист 1925 дает за Бруниньо. Вопрос еще не закрыт

Как стало известно Sport.ua, 18 февраля легионер Карпат Бруниньо вернется во Львов и должен начать в составе команды подготовку к поединку УПП с Шахтером.

Последнюю неделю испанского этапа подготовки Бруниньо тренировался с Металлистом 1925, вернулся с харьковчанами в Украину, но затем из-за семейных обстоятельств этот трансфер сорвался. Хотя между клубами была договоренность, что переход обойдется в 2,2 млн евро.

К Бруниньо сначала проявлял интерес Маккаби из Хайфы, но поскольку израильтяне не сумели договориться с Карпатами о сумме компенсации, то на горизонте появился Металлист 1925. Однако и здесь не сложилось, и эту трансферную сагу придется перенести на лето.

Бруниньо принадлежит Карпатам до 30 июня 2028 года.