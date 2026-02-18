Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 18:46 | Обновлено 18 февраля 2026, 18:47
Известно, сколько Металлист 1925 дает за Бруниньо. Вопрос еще не закрыт

Харьковчане еще вернутся за игроком

Известно, сколько Металлист 1925 дает за Бруниньо. Вопрос еще не закрыт
ФК Карпаты. Бруниньо

Как стало известно Sport.ua, 18 февраля легионер Карпат Бруниньо вернется во Львов и должен начать в составе команды подготовку к поединку УПП с Шахтером.

Последнюю неделю испанского этапа подготовки Бруниньо тренировался с Металлистом 1925, вернулся с харьковчанами в Украину, но затем из-за семейных обстоятельств этот трансфер сорвался. Хотя между клубами была договоренность, что переход обойдется в 2,2 млн евро.

К Бруниньо сначала проявлял интерес Маккаби из Хайфы, но поскольку израильтяне не сумели договориться с Карпатами о сумме компенсации, то на горизонте появился Металлист 1925. Однако и здесь не сложилось, и эту трансферную сагу придется перенести на лето.

Бруниньо принадлежит Карпатам до 30 июня 2028 года.

По теме:
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
инсайд Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Металлист 1925
