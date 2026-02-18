Семикратный чемпион Ф1 обратился к Винисиусу после скандала в ЛЧ

Льюис Хэмилтон публично поддержал звезду футбола Винисиуса Жуниора после инцидента с расистскими выкриками на поле. Во время матча Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Реал Мадрид» бразилец стал объектом провокаций.

Семикратный чемпион Формулы-1 не остался в стороне от конфликта, оставив слова поддержки в соцсетях футболиста. Британец, который сам активно борется за равенство в спорте, подчеркнул, что полностью разделяет позицию игрока и стоит на его стороне в этой ситуации.

Хэмилтон стал одним из главных мировых атлетов, кто открыто встал на защиту вингера мадридского клуба: