Семикратный чемпион Ф1 обратился к Винисиусу после скандала в ЛЧ
Льюис Хэмилтон поддержал игрока Реала
Льюис Хэмилтон публично поддержал звезду футбола Винисиуса Жуниора после инцидента с расистскими выкриками на поле. Во время матча Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Реал Мадрид» бразилец стал объектом провокаций.
Семикратный чемпион Формулы-1 не остался в стороне от конфликта, оставив слова поддержки в соцсетях футболиста. Британец, который сам активно борется за равенство в спорте, подчеркнул, что полностью разделяет позицию игрока и стоит на его стороне в этой ситуации.
Хэмилтон стал одним из главных мировых атлетов, кто открыто встал на защиту вингера мадридского клуба:
You continue to shine. Proud of you brother, standing with you (Ты продолжаешь сиять. Горжусь тобой, брат, я с тобой)✊🏾🖤
«Він провокує трибуни своїми танцями та фішками». Але жоден фінт чи святкування не дає права на расистські образи. Це все одно що звинувачувати жертву пограбування в тому, що вона була «занадто яскраво одягнена».
Вінісіус дуже енергійний і часто сперечається з арбітрами. Хейтери використовують це як привід, щоб знецінити його боротьбу з расизмом. Мовляв, «він просто плаксій».
Вінісіус став першим топ-гравцем, який не просто терпить, а активно бореться, вимагаючи зупинок матчів і тюремних термінів для фанатів. Це ламає стару систему «футбольного фольклору», де образи вважалися частиною гри
Те, що Престіанні ховав обличчя за футболкою, — це і є ознака того, що він усвідомлював підлість свого вчинку Це не емоції, це свідома спроба принизити й залишитися непокараним