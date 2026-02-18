Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Семикратный чемпион Ф1 обратился к Винисиусу после скандала в ЛЧ
Формула 1
18 февраля 2026, 17:33 | Обновлено 18 февраля 2026, 18:34
3

Льюис Хэмилтон поддержал игрока Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Льюис Хэмилтон публично поддержал звезду футбола Винисиуса Жуниора после инцидента с расистскими выкриками на поле. Во время матча Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Реал Мадрид» бразилец стал объектом провокаций.

Семикратный чемпион Формулы-1 не остался в стороне от конфликта, оставив слова поддержки в соцсетях футболиста. Британец, который сам активно борется за равенство в спорте, подчеркнул, что полностью разделяет позицию игрока и стоит на его стороне в этой ситуации.

Хэмилтон стал одним из главных мировых атлетов, кто открыто встал на защиту вингера мадридского клуба:

You continue to shine. Proud of you brother, standing with you (Ты продолжаешь сиять. Горжусь тобой, брат, я с тобой)✊🏾🖤

По теме:
ВИДЕО. Первый старт сезона Ф1 2026. Пилот Ред Булл отыграл одну позицию
Предсезонные тесты Формулы-1: Мерседес и Макларен, проблемы Астон Мартина
ШУМАХЕР: «Ферстаппен нагнетает панику. Видит в этом выгоду для себя»
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
adidas77
Всі хейтери Вінісіуса використовують завжди одну і ту ж саму тезу: 
«Він провокує трибуни своїми танцями та фішками». Але жоден фінт чи святкування не дає права на расистські образи. Це все одно що звинувачувати жертву пограбування в тому, що вона була «занадто яскраво одягнена». 
Вінісіус  дуже енергійний і часто сперечається з арбітрами. Хейтери використовують це як привід, щоб знецінити його боротьбу з расизмом. Мовляв, «він просто плаксій».
Вінісіус став першим топ-гравцем, який не просто терпить, а активно бореться, вимагаючи зупинок матчів і тюремних термінів для фанатів. Це ламає стару систему «футбольного фольклору», де образи вважалися частиною гри 
Те, що Престіанні ховав обличчя за футболкою, — це і є ознака того, що він усвідомлював підлість свого вчинку  Це не емоції, це свідома спроба принизити й залишитися непокараним 
Ответить
-1
MahJonga
А може це він спровокував? Об'єкт...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
