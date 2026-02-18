Дуэ забил 9 голов в ЛЧ. Сколько было у Холанда и Мбаппе в его возрасте?
Вспомним лучших игроков в ЛЧ по количеству забитых мячей до того, как им исполнился 21 год
20-летний французский нападающий ПСЖ Дезире Дуэ забил свои 8-й и 9-й мяч в Лиге чемпионов.
Молодой француз сделал дубль в первом матче 1/16 финала против Монако.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, правда учтены были только голы, забитые игроками, которым еще не исполнился 21 год.
Рекордсменом в истории турнира является норвежец Эрлинг Холанд, который к своему 21-летию успел забить 20 голов в турнире. На один забитый мяч меньше у Килиана Мбаппе (19). Третьим в рейтинге идет другой француз Карим Бензема (12).
Дезире Дуэ еще может улучшить свой результат, поскольку 21 год ему исполнится 3 июня, а ПСЖ продолжает борьбу за трофей в сезоне 2025/26.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов до того, как им исполнился 21 год
- 20 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 12 – Карим Бензема (Франция)
- 10 – Джуд Беллингем (Англия)
- 9 – Дезире Дуэ (Франция)
- 9 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
- 8 – Хавьер Савиола (Аргентина)
- 8 – Рауль (Испания)
- 8 – Обафеми Мартинс (Нигерия)
- 8 – Лионель Месси (Аргентина)
Désiré Doué climbs the list after last night's brace, but Erling Haaland's numbers are insane 🤯 pic.twitter.com/CUm1LGm2VU— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против 24-летнего нападающего «Колоса» Даниила Колесника открыто криминальное дело
Британец – о Деонтее Уайлдере