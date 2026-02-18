Дуэ забил 9 голов в ЛЧ. Сколько было у Холанда и Мбаппе в его возрасте?

20-летний французский нападающий ПСЖ Дезире Дуэ забил свои 8-й и 9-й мяч в Лиге чемпионов.

Молодой француз сделал дубль в первом матче 1/16 финала против Монако.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, правда учтены были только голы, забитые игроками, которым еще не исполнился 21 год.

Рекордсменом в истории турнира является норвежец Эрлинг Холанд, который к своему 21-летию успел забить 20 голов в турнире. На один забитый мяч меньше у Килиана Мбаппе (19). Третьим в рейтинге идет другой француз Карим Бензема (12).

Дезире Дуэ еще может улучшить свой результат, поскольку 21 год ему исполнится 3 июня, а ПСЖ продолжает борьбу за трофей в сезоне 2025/26.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов до того, как им исполнился 21 год

20 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

19 – Килиан Мбаппе (Франция)

12 – Карим Бензема (Франция)

10 – Джуд Беллингем (Англия)

9 – Дезире Дуэ (Франция)

9 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)

8 – Хавьер Савиола (Аргентина)

8 – Рауль (Испания)

8 – Обафеми Мартинс (Нигерия)

8 – Лионель Месси (Аргентина)