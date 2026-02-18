Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дуэ забил 9 голов в ЛЧ. Сколько было у Холанда и Мбаппе в его возрасте?
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 16:49 | Обновлено 18 февраля 2026, 16:50
234
0

Дуэ забил 9 голов в ЛЧ. Сколько было у Холанда и Мбаппе в его возрасте?

Вспомним лучших игроков в ЛЧ по количеству забитых мячей до того, как им исполнился 21 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

20-летний французский нападающий ПСЖ Дезире Дуэ забил свои 8-й и 9-й мяч в Лиге чемпионов.

Молодой француз сделал дубль в первом матче 1/16 финала против Монако.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, правда учтены были только голы, забитые игроками, которым еще не исполнился 21 год.

Рекордсменом в истории турнира является норвежец Эрлинг Холанд, который к своему 21-летию успел забить 20 голов в турнире. На один забитый мяч меньше у Килиана Мбаппе (19). Третьим в рейтинге идет другой француз Карим Бензема (12).

Дезире Дуэ еще может улучшить свой результат, поскольку 21 год ему исполнится 3 июня, а ПСЖ продолжает борьбу за трофей в сезоне 2025/26.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов до того, как им исполнился 21 год

  • 20 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 12 – Карим Бензема (Франция)
  • 10 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 9 – Дезире Дуэ (Франция)
  • 9 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
  • 8 – Хавьер Савиола (Аргентина)
  • 8 – Рауль (Испания)
  • 8 – Обафеми Мартинс (Нигерия)
  • 8 – Лионель Месси (Аргентина)
статистика Лига чемпионов ПСЖ Дезире Дуэ Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Карим Бензема Джуд Беллингем Патрик Клюйверт Хавьер Савиола Рауль Гарсия Обафеми Мартинс Лионель Месси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
