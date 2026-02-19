Помощник Костюка: «Верю, что основу сборной будут составлять игроки Динамо»

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Тренер киевского «Динамо» по физической подготовке – Виталий Кулыба – эксклюзивно пообщался со Sport.ua о зимнем тренировочном сборе киевлян и совмещении работы в клубе со сборной Украины.

– На чем был сделан акцент во время подготовки ко второй части сезона?

– Во время этого тренировочного сбора основной акцент был сделан на скоростно-силовой подготовке. Было много силовых тренировок в тренажерном зале и работы над скоростью. Ну и, конечно, для футболистов очень важно на первом этапе подготовки – это работа на выносливость. То есть без нее никак нельзя, но акцент был именно на скоростно-силовой работе.

– Довольны ли вы состоянием своих футболистов? Возможно, кому-то еще нужно индивидуально поработать, чтобы набрать форму?

– В целом доволен, конечно, но… всегда есть игроки, которые лучше готовы в каких-то качествах, а некоторые – хуже. Не может быть так, чтобы все были одинаково подготовлены. И всегда есть над чем работать. Мы будем это делать, но все покажут результаты.

– Команда провела сбор в Турции, там было довольно солнечно, не так, как сейчас в Украине, где холодно и идет снег. Скажите, насколько возрастает риск мышечных травм при смене температуры?

– Я не могу сказать точно, насколько возрастает риск, но мы месяц были в Турции, готовились. Сейчас нужен определенный период на акклиматизацию и адаптацию. Если меняешь страну и климат, всегда требуется время, чтобы адаптироваться. Будем осторожно готовиться, чтобы никто не получил травм, особенно бесконтактных, мышечных, ведь в Турции, тьфу-тьфу, ни у кого не было серьезных повреждений. В холодную погоду действительно нужно больше времени, чтобы разогреть мышцы и подготовиться к высокоинтенсивным упражнениям. Но я не думаю, что риск как-то кардинально возрастает из-за минусовой температуры. Просто требуется больше времени на разогрев и подготовку.

– Вы за один сезон поработали под руководством Александра Шовковского, теперь – Игоря Костюка. Чем-то отличаются их подходы к физической подготовке?

– Да, конечно, отличаются. У каждого тренера есть свои требования, своё видение и определенные приоритеты. Все по-разному относятся к тренировочному процессу и подготовке. Кто-то больше отдает приоритет работе над физикой без мяча, без игровых упражнений. Кто-то, наоборот, больше интегрирует все в специальный процесс через игровые упражнения. У каждого своя специфика. Я не буду углубляться в этот вопрос. Думаю, это немного закрытая тема, но каждый тренер имеет свои отличия в подготовке.

– Вы совмещаете работу в «Динамо» и сборной Украины. Как вам удается выдерживать такую нагрузку? Все-таки разные графики, разные упражнения – удается все объединить?

– Немного тяжеловато перестраиваться, но в целом это, по сути, одни и те же игроки, с которыми я работаю в клубе. Раньше основную часть составляли футболисты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Сейчас представителей нашего клуба немного меньше. Надеюсь, что мы это снова вернем, и основной состав будет формироваться из игроков киевского «Динамо».

Подготовка в сборной не слишком отличается: там готовятся конкретно к официальным, ответственным матчам. В клубе же это совсем другая работа – постоянная, долгосрочная работа с игроками и командой на протяжении сезона. Но как-то это совмещается. Не знаю, как лучше сказать. В принципе, и там, и там футбольная команда, футболисты – это ведь не разные виды спорта. Тренировочный процесс очень похож.

– Игроки «Шахтера» не подшучивают над вами, что вы работаете в «Динамо», а потом приезжаете в сборную Украины? Возможно, есть какие-то межличностные шутки по этому поводу?

– Честно говоря, такого даже не было. Когда игроки приезжают в расположение сборной Украины, они уже находятся в одной команде и делают общее дело. На футбольном поле, когда играют за свои клубы, – это одно. Там они, можно сказать, враги друг другу. Но вне этих матчей у них очень хорошие отношения, особенно когда находятся в одной команде. Это вообще не проблема.

– Пройдет ли сборная Украины плей-офф, попадем ли мы на чемпионат мира?

– Думаю, что наша сборная пройдёт, очень на это надеюсь. Считаю, что эти четыре команды достаточно равны по силе. Надеюсь, что мы пройдем и будем делать все для этого. А кто действительно победит – всегда побеждает сильнейший. Надеюсь, что в этот раз это будем мы.

