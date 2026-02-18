Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 15:38
899
8

Фанаты киевского клуба раскритиковали Даниила, а также Алиева с Милевским

8 Comments
ФК Колос. Даниил Колесник

Ультрас киевского «Динамо» «𝕯ynamo 𝕳ooligans» отреагировали на скандальную ситуацию, которая возникла у Данила Колесника, который ударил сотрудника ТЦК и СП:

«Сложные времена – трудные решения.

Вчера интернет охватила новость о рукоприкладстве футболиста «Колоса» к военнослужащему Вооруженных Сил из рядов ТЦК. Человека с 3 детьми юридически, по закону, НЕ МОГУТ мобилизовать. В 95% случаев люди мирно получают повестку и согласно своему мужскому долгу идут служить. Факты коррупции в ТЦК, конечно, есть (как и во многих других учреждениях), мы это категорически осуждаем. Но в ситуации с футболистом «Колоса» позиция однозначна: петух Колесник за свои действия должен быстро сесть на бутылку и дело бы замят.

Но на горизонте появились старые полупокеры Алиев и Милевский, которые вообще забыли, кто и что они в этой стране. Всем старым алкашам и убогим уклонистам напоминаем, что НИКТО не имеет права поднимать руку на человека в военной форме.

Хулиганы Динамо служат во всех структурах Сил обороны страны. И мы можем сказать уверенно, без работы ТЦК – фронт был бы уже за Днепром. Работа ТЦК – сверхважная для сохранения государственности и мы готовы их поддерживать тем или иным образом. Кто хотел бы возразить – номер найдете. Мы вас убедим».


«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальные события в матче Бенфика – Реал
Дмитрий Вус
Serhio Romano
Хуюльтрас Вы
Ответить
+8
𝔖𝔥𝔞𝔪𝔴𝔢𝔧
позорище днонамо за людоловов
Ответить
+4
Олександр Коваленко
Уєбультраси смердючі.
Ответить
+3
Паваротті
ультрас динамо пробили знову дно краще би мовчали
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Від кого, від кого, але від ультрас Динамо я такого не чекав, зовсім йобнулись?
Ответить
+3
𝔖𝔥𝔞𝔪𝔴𝔢𝔧
о хуюльтраси на підсосі у зеленого...ну-ну гроші то не пахнуть
Ответить
+3
MaximusOne
Ще б слухати що кажуть "білі сови" які зігують, ні в якій країні світу нема такого щоб нормальні люди слухали хуліганів. 
Ответить
0
Антирашист=Антиузкій
ФК ТЦК-Динамо Київ
Ответить
-2
Антирашист=Антиузкій
Респект ультрас Динамо!
Ответить
-4
