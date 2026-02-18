«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК

Ультрас киевского «Динамо» «𝕯ynamo 𝕳ooligans» отреагировали на скандальную ситуацию, которая возникла у Данила Колесника, который ударил сотрудника ТЦК и СП:

«Сложные времена – трудные решения.

Вчера интернет охватила новость о рукоприкладстве футболиста «Колоса» к военнослужащему Вооруженных Сил из рядов ТЦК. Человека с 3 детьми юридически, по закону, НЕ МОГУТ мобилизовать. В 95% случаев люди мирно получают повестку и согласно своему мужскому долгу идут служить. Факты коррупции в ТЦК, конечно, есть (как и во многих других учреждениях), мы это категорически осуждаем. Но в ситуации с футболистом «Колоса» позиция однозначна: петух Колесник за свои действия должен быстро сесть на бутылку и дело бы замят.

Но на горизонте появились старые полупокеры Алиев и Милевский, которые вообще забыли, кто и что они в этой стране. Всем старым алкашам и убогим уклонистам напоминаем, что НИКТО не имеет права поднимать руку на человека в военной форме.

Хулиганы Динамо служат во всех структурах Сил обороны страны. И мы можем сказать уверенно, без работы ТЦК – фронт был бы уже за Днепром. Работа ТЦК – сверхважная для сохранения государственности и мы готовы их поддерживать тем или иным образом. Кто хотел бы возразить – номер найдете. Мы вас убедим».