«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что хавбек Карпат Бруниньо сперва дал добро на переход в Металлист 1925, но потом изменил мнение после разговора с семьей.

«Все было согласовано, но Бруниньо в слезах в соплях набрал Металлист 1925 и сказал, что боится переезжать в Киев. Боится семья. Бруниньо не будет в команде из-за такого форс-мажора», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что семья Бруниньо захотела остаться во Львове, учитывая ситуацию с обстрелами Киева российскими террористами.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах.