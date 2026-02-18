Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 15:39 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:51
796
1

«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925

Бруниньо испугался переезжать в Киев

18 февраля 2026, 15:39 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:51
796
1 Comments
«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
ФК Карпаты. Бруниньо

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что хавбек Карпат Бруниньо сперва дал добро на переход в Металлист 1925, но потом изменил мнение после разговора с семьей.

«Все было согласовано, но Бруниньо в слезах в соплях набрал Металлист 1925 и сказал, что боится переезжать в Киев. Боится семья. Бруниньо не будет в команде из-за такого форс-мажора», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что семья Бруниньо захотела остаться во Львове, учитывая ситуацию с обстрелами Киева российскими террористами.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах.

По теме:
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Три игрока Карпат не смогут сыграть против Шахтера
Карпаты Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига российско-украинская война Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый легионер не собирается продлевать контракт с украинским клубом
Футбол | 18 февраля 2026, 14:29 0
Топовый легионер не собирается продлевать контракт с украинским клубом
Топовый легионер не собирается продлевать контракт с украинским клубом

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко – о ситуации вокруг Ивана Дибанго

Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Футбол | 17 февраля 2026, 14:56 15
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

Даниил Колесник попал в скандал

Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Футбол | 18.02.2026, 08:10
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 07:27
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Олимпийские игры | 17.02.2026, 21:05
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AN448
Жаль, глупая причина. Бруниньо был бы очень полезен харьковскому клубу
Ответить
+1
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 55
Олимпийские игры
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 1
Бокс
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 6
Футбол
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем