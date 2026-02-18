Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:22
Украинский арбитр провалил тесты перед стартом второй части сезона УПЛ

Около 100 действующих судей УПЛ завершили зимние сборы

УАФ

Вчера, 17 февраля, на территории комплекса Olympic Village в Киевской области около 100 действующих судей УПЛ завершили зимние сборы сдачей традиционных нормативов.

По информации источника, все арбитры справились с тестами, кроме одного из лайнсменов. Еще один рефери, Назарий Дьордь, получил повреждения при сдаче норматива: непосредственно – на дистанции.

Вторая часть сезона УПЛ стартует уже в пятницу, 20 февраля, матчем ровенского Вереса против СК Полтава. Уже известны судейские назначения на матчи 17-го тура УПЛ.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
