Украинский арбитр провалил тесты перед стартом второй части сезона УПЛ

Вчера, 17 февраля, на территории комплекса Olympic Village в Киевской области около 100 действующих судей УПЛ завершили зимние сборы сдачей традиционных нормативов.

По информации источника, все арбитры справились с тестами, кроме одного из лайнсменов. Еще один рефери, Назарий Дьордь, получил повреждения при сдаче норматива: непосредственно – на дистанции.

Вторая часть сезона УПЛ стартует уже в пятницу, 20 февраля, матчем ровенского Вереса против СК Полтава. Уже известны судейские назначения на матчи 17-го тура УПЛ.