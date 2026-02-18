Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все дороги ведут в Ровно. На стадионе Вереса сыграют сразу шесть команд УПЛ
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 12:12 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:34
3

Все дороги ведут в Ровно. На стадионе Вереса сыграют сразу шесть команд УПЛ

Матчи «Верес» – «Полтава», «Эпицентр» – ЛНЗ и «Кудровка» – «Заря» состоятся на арене «Авангард»

НК Верес Ровно

С 20 по 23 февраля команды Украинской Премьер-лиги сыграют матчи 17-го тура чемпионата, который возобновится после зимнего перерыва.

Сразу три встречи будут проведены на стадионе «Авангард», расположенном в Ровно. Таким образом, на этой арене за четыре дня сыграют шесть команд: «Верес» – «Полтава», «Эпицентр» – ЛНЗ и «Кудровка» – «Заря».

Команда Сергея Нагорняка окончательно не определилась с домашней ареной и в Ровно проведет пока один домашний матч, а вот «Кудровка» планирует и дальше играть на «Авангарде».

Исполняющий обязанности руководителя «Вереса» Юрий Приварский рассказал о подготовке стадиона к двум ближайшим матчам, которые состоятся уже 20 и 21 февраля.

– «Эпицентр» подтвердил, что в субботу они будут принимать ЛНЗ в Ровно на «Авангарде». Днем ранее в пятницу «Верес» тоже будет играть домашний матч здесь.

Выходит, на одном поле в пределах одних суток сыграют два матча УПЛ. Насколько готов стадион к такой нагрузке, как вы его подготовили?

– Безусловно, это серьезная нагрузка для газона, особенно потому, что зима в этом году была сложной: с резкими перепадами температур, осадками и периодами морозов.

Такого насыщенного графика в зимний период на нашем стадионе раньше не было. В то же время мы заранее готовились к подобному сценарию. На поле уже длительное время работает система подогрева, привлечены специалисты по уходу за покрытием.

Понимаем ответственность, ведь речь идет о поединках элитного дивизиона, поэтому делаем все возможное, чтобы команды получили качественное поле, а болельщики увидели хороший футбол.

– Будет ли «Эпицентр» играть эти матчи и дальше в Ровно?

– По состоянию на сегодняшний день мы говорим исключительно о ближайшем матче «Эпицентр» – ЛНЗ. Пока окончательных договоренностей относительно дальнейших поединков нет. После проведения ближайших матчей сможем более предметно оценить ситуацию и тогда говорить о перспективе.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Полтава Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ Черкассы Кудровка Заря Луганск
Николай Тытюк Источник: Трибуна
aleks19826
Бля. Був один з кращих газонів в Україні. Зараз зроблять колгоспне поле із гразюкою у воротарській. 
+2
Nikos
До розвивалися до ручки, ні арен, ні стадіонів, ні тренувальних баз. Куди ти нас повів пане Кравчук!!
