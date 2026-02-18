«Разберитесь, бл*ть, в ситуации». Милевский – о скандале Колесника и ТЦК

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла у Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и СП:

«Честно говоря, красавец. Вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей – это по-мужски, это по-человечески. Который был в оккупации, помогал вывозить людей, помогал с хлебом. Которого я знаю на Банникова. Ты настоящий и обычный пацан.

А руководству «Колоса», Засусе, хочу пожелать разобраться, бл*ть, в ситуации до конца. И не делать таких никчемных выводов. Ладно? Просто разберитесь в ситуации. Даня, красавец, честно. От души. Слава Украине, братан».