Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Разберитесь, бл*ть, в ситуации». Милевский – о скандале Колесника и ТЦК
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 11:40 |
1527
9

Бывший футболист сборной Украины поддержал Даниила

Артем Милевский

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла у Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и СП:

«Честно говоря, красавец. Вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей – это по-мужски, это по-человечески. Который был в оккупации, помогал вывозить людей, помогал с хлебом. Которого я знаю на Банникова. Ты настоящий и обычный пацан.

А руководству «Колоса», Засусе, хочу пожелать разобраться, бл*ть, в ситуации до конца. И не делать таких никчемных выводов. Ладно? Просто разберитесь в ситуации. Даня, красавец, честно. От души. Слава Украине, братан».

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Андрей Засуха Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка Украинская Премьер-лига Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Instagram
MrStepanovM .
в мене виникає питання: навіщо відео викладати в мережу? Щоб шо? щоб кацапи зраділи? 
DaVinci
Мілевський молодець 
Показать Скрыть 4 ответа
VictorKiev
Вони  ж  обидва ( міля   і той  поц)  є членами  найпоширенішої популяції  індивідумів   у світі - ДАЛ ... бов !!! Вони скрізь !!!
VictorKiev
Пітух  пітуху око  не виклює!!!
turist86
Мілевський відмазався від служби, але всіх вчить як жити
