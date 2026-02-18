Одноклубник Трубина и Судакова высказался по скандалу в матче против Реала

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни выступил с заявлением после стыкового матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Хочу уточнить, что я никогда не выражал расистских оскорблений в адрес игрока Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что, как он считает, услышал. Я никогда не был расистом ни к кому, и я сожалею об угрозах, которые получил от игроков «Реал» Мадрида», – сказал игрок.

Бразилец скандально отпраздновал гол у углового флажка Бенфики и получил за это желтую. Затем Джанлука Престианни назвал Винни обезьяной, после чего бразилец сразу подбежал к судье и пожаловался на это.

Рефери остановил матч из-за расизма и девять минут арбитры, тренеры и игроки общались между собой. Спустя десять минут поединок возобновили.

Ответный матч между Бенфикой и Реалом запланирован на среду, 25 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.