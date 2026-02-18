Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенефис Трубина. Сколько у Судакова? Оценки украинцев за матч с Реалом
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 10:07
«Орлы» минимально уступили королевскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бенфика минимально уступила мадридскому Реалу (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Ворота «орлов» в этой игре защищал голкипер Анатолий Трубин, а на 74-й минуте на поле вышел центральный полузащитник Георгий Судаков. Статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку 8.0, Судакову – 5.9. Sofascore – 7.7 и 6.5 соответственно.

Трубин сделал 6 сейвов, 1 раз успешно сыграл на выходе, отдал 11/18 точных передач, 7 раз потерял мяч, сделал 7 подборов мяча и 2 выноса.

Судаков отдал 80% точных передач (8/10), сделал 1 отбор, выиграл 25% дуэлей (1/4), 1 подбор, 4 потери, заработал желтую карточку.

Ответный матч между Бенфикой и Реалом запланирован на среду, 25 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

