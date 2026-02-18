Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из игроков Реала был готов остановить игру и не продолжать матч
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 04:18 |
399
0

Один из игроков Реала был готов остановить игру и не продолжать матч

Тчуамени прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расистские высказывания

18 февраля 2026, 04:18 |
399
0
Один из игроков Реала был готов остановить игру и не продолжать матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Орельен Тчуамени прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расистские высказывания со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма встречи «Бенфика» – «Реал» (0:1).

«Подобное поведение неприемлемо. Вини сообщил нам, что этот парень обозвал его «обезьяной» (mono). Тот же в ответ заявляет, что ничего подобного не произносил, а сказал... не знаю, «гомосексуалист» (maricones) или что-то в этом духе.

Вини призвал нас продолжать игру. Сейчас мне сложно подобрать слова для комментариев. Мы еще обсудим это, но такие вещи недопустимы.

Я подчеркнул: если есть серьезная проблема, мы все вместе покинем поле. Однако после обсуждения мы приняли решение, что обязаны победить», – рассказал хавбек «Реала» в эфире Movistar.

По теме:
Назван самый быстрый футболист в ЛЧ: Мбаппе сместили с первой строчки
Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
Орельен Тчуамени Винисиус Жуниор Джанлука Престианни Килиан Мбаппе
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Легенда МЮ сменил вид спорта: Фердинанд получил новую работу
Футбол | 18 февраля 2026, 03:31 0
ВИДЕО. Легенда МЮ сменил вид спорта: Фердинанд получил новую работу
ВИДЕО. Легенда МЮ сменил вид спорта: Фердинанд получил новую работу

Фердинанд дебютировал в теннисе

Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17 февраля 2026, 07:07 3
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»

Экс-наставник киевлян – о Трампе

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 17.02.2026, 23:12
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Футбол | 17.02.2026, 09:48
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 1
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 52
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем