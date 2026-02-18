Один из игроков Реала был готов остановить игру и не продолжать матч

Орельен Тчуамени прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расистские высказывания со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма встречи «Бенфика» – «Реал» (0:1).

«Подобное поведение неприемлемо. Вини сообщил нам, что этот парень обозвал его «обезьяной» (mono). Тот же в ответ заявляет, что ничего подобного не произносил, а сказал... не знаю, «гомосексуалист» (maricones) или что-то в этом духе.

Вини призвал нас продолжать игру. Сейчас мне сложно подобрать слова для комментариев. Мы еще обсудим это, но такие вещи недопустимы.

Я подчеркнул: если есть серьезная проблема, мы все вместе покинем поле. Однако после обсуждения мы приняли решение, что обязаны победить», – рассказал хавбек «Реала» в эфире Movistar.