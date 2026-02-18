Энрике поделился эмоциями после невероятного камбэка в матче с Монако
Тренер ПСЖ рассказал о сложном матче Лиги чемпионов
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после триумфа над «Монако» (3:2) в рамках Лиги чемпионов.
О поединке
«Это была исключительная игра. Первая же вылазка «Монако» к нашим воротам обернулась пропущенным мячом. Вторая ситуация, когда оппонент преодолел наш прессинг, – и они снова забивают.
В подобные моменты легко лишиться уверенности, как на личном, так и на командном уровне. Однако мы справились с этим испытанием. Самоотдача коллектива была невероятной, несмотря на все трудности».
О повреждении Дембеле
«Это естественный процесс. Все футболисты находятся под грузом ответственности. У нас весьма юный, но уже закаленный состав, и в текущем сезоне планка ожиданий очень высока.
Мы прогрессируем именно в таких условиях. Сегодняшний матч подтвердил нашу способность справляться с подобным давлением».
О выступлении Дуэ
«В последнее время он сталкивался с серьезной критикой. Это выдающийся, неповторимый исполнитель. В нашей обойме немало талантов такого уровня: совсем молодых, но предельно амбициозных. Я искренне рад за него, ведь он полностью заслужил такой успех на поле», – отметил Энрике.
