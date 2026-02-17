Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Французский бомбардир может стать игроком «Арсенала»
Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист может перейти в английский гранд летом: руководство «канониров» намерено воспользоваться разногласиями между Дембеле и руководством парижского клуба по контракту.
В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Дембеле может пропустить матч с «Монако».
