Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
17 февраля 2026, 15:06 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:15
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности

Французский бомбардир может стать игроком «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист может перейти в английский гранд летом: руководство «канониров» намерено воспользоваться разногласиями между Дембеле и руководством парижского клуба по контракту.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Дембеле может пропустить матч с «Монако».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
