Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист может перейти в английский гранд летом: руководство «канониров» намерено воспользоваться разногласиями между Дембеле и руководством парижского клуба по контракту.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Дембеле может пропустить матч с «Монако».