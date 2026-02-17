Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. ПСЖ отыгрался с 0:2 в первом тайме игры Лиги чемпионов против Монако
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 23:01 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:02
После дубля Балогуна отличились Дуэ и Хакими, счет 2:2 по итогам 45 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Французские команды Монако и ПСЖ завершили первый тайм первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 со счетом 2:2.

Вначале монегаски повели со счетом 2:0 благодаря дублю Фоларина Балогуна, который отличился на 1-й и 18-й минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане сумели отыграться – голы оформили Дезире Дуэ (29-я минуте) и Ашраф Хакими (41-я минута). На 22-й хавбек ПСЖ Витинья не сумел реализовать пенальти.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный остался в резерве столичного клуба.

Монако и ПСЖ начали поединок 17 февраля в 22:00 по Киеву на стадионе Луи II.

Даниил Агарков
