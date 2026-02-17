Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 23:12 |
2258
7

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»

Александр поддержал Даниила Колесника

17 февраля 2026, 23:12 |
2258
7 Comments
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Instagram. Александр Алиев

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла у Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и СП.

«Только что увидел ситуацию, которая произошла сегодня у футболиста Колоса-2 Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и толкают их в бусики.

Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты находился в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда? Ты полный красавчик.

Хочу сказать одно. Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы изгонять человека или нет. Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава Украине! Ты красавец», – написал Александр.

Ранее сообщалось, что Колос принял официальное решение по Колеснику после скандального случая.

По теме:
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца
Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе
Александр Алиев трансферы драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Андрей Засуха трансферы УПЛ Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(79)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17 февраля 2026, 09:45 0
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом

Матч между «Динамо» и «Рухом» в рамках Национальной лиги U19 перенесен

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Футбол | 17.02.2026, 09:48
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 17.02.2026, 21:02
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Футбол | 17.02.2026, 22:10
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chemp83
Тцк це покидьки  порядна людина туди не піде 
Ответить
+6
Андрій Заліщук
Ну тут Алієв правий на всі 100%
Ответить
+5
Юра Ганусяк
100%
Ответить
+2
Diesel
а спірт видаляє за закриває усі коменти по цій темі.
який сором сайту. продажна шайка
ви втратили усю повагу ваших читачів
ГАНЬБА
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Welldone
Спорт.уа как и фк колос очень боятся обсуждений, закрывают комментарии, ганьба...
Ответить
0
MaximusOne
Застосування фізичної сили (насилля) при мобілізації є неконституційним. В українському праві важливо розрізняти примус (юридичний обов'язок) та силове затримання (фізичний вплив):
Юридичний примус (Законно): Згідно зі Статтею 65 Конституції України, захист вітчизни є обов'язком. Держава має право примушувати до служби через повістки, штрафи та кримінальну відповідальність.
Фізична сила та викрадення (Незаконно): Працівники ТЦК не мають конституційного права застосовувати силу, заштовхувати в транспорт або відбирати особисті речі.
Стаття 28: Кожен має право на повагу до його гідності. Катування чи нелюдське поводження заборонені.
Стаття 29: Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Затримання може проводити лише поліція і лише за чітко визначених законом підстав.
Стаття 19: Органи влади (зокрема ТЦК) зобов'язані діяти лише в межах повноважень, визначених законом.
Згідно із Законом «Про Національну поліцію», лише поліцейські можуть здійснювати адміністративне затримання, якщо особа перебуває в розшуку, але навіть вони повинні дотримуватися процедури та складати відповідні протоколи.
Бажаєте дізнатися алгоритм дій, якщо ви стали свідком або жертвою перевищення повноважень з боку представників ТЦК?
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 14
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем