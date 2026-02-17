Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла у Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и СП.

«Только что увидел ситуацию, которая произошла сегодня у футболиста Колоса-2 Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и толкают их в бусики.

Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты находился в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда? Ты полный красавчик.

Хочу сказать одно. Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы изгонять человека или нет. Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава Украине! Ты красавец», – написал Александр.

Ранее сообщалось, что Колос принял официальное решение по Колеснику после скандального случая.