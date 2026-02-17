Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Александр поддержал Даниила Колесника
Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла у Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и СП.
«Только что увидел ситуацию, которая произошла сегодня у футболиста Колоса-2 Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и толкают их в бусики.
Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты находился в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда? Ты полный красавчик.
Хочу сказать одно. Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы изгонять человека или нет. Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава Украине! Ты красавец», – написал Александр.
Ранее сообщалось, что Колос принял официальное решение по Колеснику после скандального случая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч между «Динамо» и «Рухом» в рамках Национальной лиги U19 перенесен
Вингер не считает себя легендой клуба
який сором сайту. продажна шайка
ви втратили усю повагу ваших читачів
ГАНЬБА
Юридичний примус (Законно): Згідно зі Статтею 65 Конституції України, захист вітчизни є обов'язком. Держава має право примушувати до служби через повістки, штрафи та кримінальну відповідальність.
Фізична сила та викрадення (Незаконно): Працівники ТЦК не мають конституційного права застосовувати силу, заштовхувати в транспорт або відбирати особисті речі.
Стаття 28: Кожен має право на повагу до його гідності. Катування чи нелюдське поводження заборонені.
Стаття 29: Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Затримання може проводити лише поліція і лише за чітко визначених законом підстав.
Стаття 19: Органи влади (зокрема ТЦК) зобов'язані діяти лише в межах повноважень, визначених законом.
Згідно із Законом «Про Національну поліцію», лише поліцейські можуть здійснювати адміністративне затримання, якщо особа перебуває в розшуку, але навіть вони повинні дотримуватися процедури та складати відповідні протоколи.
Бажаєте дізнатися алгоритм дій, якщо ви стали свідком або жертвою перевищення повноважень з боку представників ТЦК?