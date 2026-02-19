У Динамо есть три нападающих. Костюк сообщил, кому доверяет место в старте

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о форвардах столичного гранда.

– В вашем распоряжении сейчас трое нападающих. Можно ли сказать, что вы будете делать ставку на Матвея Пономаренко, и готов ли он быть сейчас лидером команды?

– У нас на поле все лидеры. Что касается Матвея Пономаренко, будем смотреть на его состояние, на то, как он работает. Три нападающих – будем решать перед игрой непосредственно, кто будет играть в стартовом составе. Но у нас есть нападающие, игроки, которые готовы конкурировать, выходить на поле и отдавать все силы, – сказал Костюк.