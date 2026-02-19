Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Динамо есть три нападающих. Костюк сообщил, кому доверяет место в старте
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 09:12 |
Наставник киевлян – о форвардах команды

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о форвардах столичного гранда.

– В вашем распоряжении сейчас трое нападающих. Можно ли сказать, что вы будете делать ставку на Матвея Пономаренко, и готов ли он быть сейчас лидером команды?

– У нас на поле все лидеры. Что касается Матвея Пономаренко, будем смотреть на его состояние, на то, как он работает. Три нападающих – будем решать перед игрой непосредственно, кто будет играть в стартовом составе. Но у нас есть нападающие, игроки, которые готовы конкурировать, выходить на поле и отдавать все силы, – сказал Костюк.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
ZloyDeda
І де ж тут розповідь про те кому довірить? Хайп - наше фсе 
Vbolivalnyk-Peter
Ну матеріа ні про що до неможливості... Так аби хоч чимось наповнити стрічку новин...
