Костюк сделал дерзкое заявление перед стартом второй части сезона УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 09:17 |
939
1

18 февраля 2026, 09:17 |
939
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от предстоящих матчей «бело-синих» против Руха и Эпицентра на старте второй части сезона УПЛ.

– Первые два матча – домашние – против Руха и Эпицентра. Какие сильные стороны команд Ивана Федыка и Сергея Нагорняка?

– Конечно, мы анализируем игру соперников, но не раскрываем их сильные и слабые стороны. А они? Пусть анализируют нас. Динамо Киев – бренд, поэтому все стремятся отобрать у него очки и выходят на матчи с максимальной самоотдачей, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Tagyler
Як Марта Костюк змiнилась...що робить Динамо зi спортсменами))
