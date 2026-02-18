Костюк сделал дерзкое заявление перед стартом второй части сезона УПЛ

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от предстоящих матчей «бело-синих» против Руха и Эпицентра на старте второй части сезона УПЛ.

– Первые два матча – домашние – против Руха и Эпицентра. Какие сильные стороны команд Ивана Федыка и Сергея Нагорняка?

– Конечно, мы анализируем игру соперников, но не раскрываем их сильные и слабые стороны. А они? Пусть анализируют нас. Динамо Киев – бренд, поэтому все стремятся отобрать у него очки и выходят на матчи с максимальной самоотдачей, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.