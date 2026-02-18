Весной будет другое Динамо? Известно, что сделал на собрании Игорь Костюк

Киевское «Динамо» завершило зимние сборы, так уже в пятницу, 20 февраля, сыграет против львовского «Руха».

По информации источника, команда интенсивно готовилась к зимне-весеннему отрезку чемпионата. Игорь Костюк сделал главный акцент на зимних сборах на функциональной подготовке.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.