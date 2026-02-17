Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Лунина ждут на Туманном Альбионе
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб из-за недостатка игровой практики.
Как сообщает El Nacional, украинский страж ворот может покинуть клуб в следующее трансферное окно и имеет предложения от пяти клубов из чемпионата Англии. Украинский вратарь привлекает внимание статусных команд, таких как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. Вратарем также интересуется и аутсайдер АПЛ – «Вест Хэм».
В этом сезоне Лунин провел три матча и пропустил восемь голов. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
