17 февраля 2026, 21:30 |
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире

Лунина ждут на Туманном Альбионе

Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб из-за недостатка игровой практики.

Как сообщает El Nacional, украинский страж ворот может покинуть клуб в следующее трансферное окно и имеет предложения от пяти клубов из чемпионата Англии. Украинский вратарь привлекает внимание статусных команд, таких как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. Вратарем также интересуется и аутсайдер АПЛ – «Вест Хэм».

В этом сезоне Лунин провел три матча и пропустил восемь голов. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ньюкасл Вест Хэм Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
