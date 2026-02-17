Левченко: «Я шокирован, больно. Это удар для всего украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины – про травму Алекснадра Зинченко
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу тяжелой травмы защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко.
«Я вообще должен был быть на стадионе. Алекс меня пригласил. Но в итоге я не смог присутствовать. Это ужасно. Сначала думаешь: что может пойти не так? Эмоционально это была довольно невинная ситуация. Но когда я это увидел, особенно то, как он упал и закричал, я не мог представить, что это симуляция. Я знаю Алекса как бойца, и я сразу понял: здесь что-то не так.
Никому бы такого не пожелал. Не хотелось бы видеть кого-то в такой ситуации. Я знаю, насколько он был мотивирован. Он очень хотел перейти в «Аякс» и сделал все возможное, чтобы это произошло. Это комплимент «Аяксу» от него за то, что они сделали все возможное, чтобы это произошло. Я понимаю, что сейчас он, люди из «Аякса» и болельщики испытывают огромное разочарование. Я шокирован, мне больно, и я сочувствую ему.
Алекс также является очень важным игроком для сборной Украины. Особенно с учетом его организаторских способностей и опыта. Многие игроки его ценят. Это настоящий удар для всего украинского футбола», – сказал бывший футболист в интервью VoetbalPrimeur.
Ранее Левченко оценил перспективы Зинченко в «Аяксе».
